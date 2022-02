Medienhaus am See und Bodenseebibliothek diese Woche geschlossen

Um auch in Zukunft den besten Service für seine Kundschaft zu bieten, erhalten das Medienhaus am See und die Bodenseebibliothek ab 1. März die moderne Bibliotheks-Software WinBIAP mit vielen Vorteilen: einfache Handhabung, vielschichtiges Leistungsspektrum, hohe Zuverlässigkeit. Für die Umsetzung auf das neue System bleibt das Medienhaus am See, seine Zweigstelle Fischbach und die Bodenseebibliothek im Stadtarchiv noch bis zum 26. Februar geschlossen. Die Medienrückgabe ist über die Rückgabebox im Medienhaus täglich von 6 Uhr bis 22 Uhr möglich. Während der Umsetzung steht der Online-Medienkatalog nicht zur Verfügung. Dieser Zeitraum wurde bereits beim Rückgabedatum berücksichtigt, daher fallen keine Säumnisgebühren an. Die digitalen Angebote des Medienhauses können zeitweise genutzt werden, es muss aber mit mangelnder Erreichbarkeit gerechnet werden. Die Zweigstellen in Kluftern und Ettenkirch bleiben geöffnet. Die Bibliotheken freuen sich ab 1. März wieder auf zahlreiche Benutzerinnen und Benutzer. Aktuelle Informationen zum Service und Fortschritt unter: www.medienhaus-am-see.de und www.bodenseebibliothek.de