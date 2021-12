Medienhaus am See produziert Podcast

Der Podcast „Bücheralarm“ bringt Kindern Lesespaß im Audioformat kostenfrei nach Hause oder ins Klassenzimmer. Das geht aus einer Pressemitteilung des Medienhaus am See hervor. In einer bundesweiten Initiative „Dein Podcast aus der Bibliothek“ bekommen Kinder kostbare Medienzeit und gönnt ihnen dennoch eine Bildschirmpause.

Die Auftaktfolge wurde am Dienstag mit einer 5. Klasse der Swiss International School in einer Online-Veranstaltung präsentiert. Die Bibliothekarinnen aus dem Medienhaus, Jutta Kubalczyk und Bianca Pieper, lesen bei dieser Folge gemeinsam aus dem Buch „Das ungeheimste Tagebuch der Welt!“ von Anja Fröhlich. Zu finden ist der Podcast unter www.bücheralarm.de oder auf www.medienhaus-am-see.de.

Das Medienhaus am See ist Teil der bundesweiten Initiative „Bücheralarm“, die Kinder über das Format Podcast für das Lesen begeistern möchte. Jede einzelne Episode wird in einer anderen Bibliothek produziert. Initiatorin des bundesweiten Projekts ist Lena Stenz, die für ihren eigenen Podcast „Die Lesehäppchen-Show“ 2020 den Hessischen Leseförderpreis erhalten hat. Weitere Information zu diesem Projekt sind unter www.bücheralarm.de zu finden.