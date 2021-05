Medienhaus am See öffnet am Dienstag ohne Auflagen

Ab Dienstag ist das Medienhaus am See in Friedrichshafen wieder ohne Auflagen geöffnet, allerdings gelten laut Pressemitteilung noch reduzierte Öffnungszeiten. Neben den Abstands- und Hygieneregeln, dem Tragen einer medizinischen Maske und der Erhebung von Kontaktdaten, sind für den Aufenthalt nach der neuen Corona-Landesverordnung keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Auch die Lernbar kann wieder von Schülerinnen und Schülern und Studierenden für zwei Stunden reserviert werden. Das Angebot ist weiterhin eingeschränkt auf die Ausleihe und Rückgabe von Medien, auch Neuanmeldungen sind möglich. Kundenanzahl ist weiterhin begrenzt. Wer nicht selber stöbern möchte, kann wie bisher über den Abholservice Medien bestellen. Die geänderten Öffnungszeiten sind bis auf Weiteres: Dienstag bis Freitag von 11 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Mehr unter: www.medienhaus-am-see.de