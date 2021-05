Medienhaus am See öffnet am Dienstag

Nach über fünf Monaten öffnet das Medienhaus am See in Friedrichshafen am Dienstag, 25. Mai, wie die Stadt mitteilt. Besuche sind dienstags bis freitags von 11 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr möglich.

Wer ins Medienhaus am See kommen möchte, muss eine medizinische Maske tragen und die Kontaktdaten werden erhoben. Außerdem benötigen die Besucherinnen und Besucher entweder einen tagesaktuellen negativen Coronatest oder einen Impf- oder Genesenennachweis. Dieser ist nicht notwendig, wenn lediglich Medien an den neu eingerichteten Serviceplätzen im Foyer kontaktlos abgeholt oder zurückgegeben werden. Für Kinder unter sechs Jahren entfällt die Testpflicht.

Auch nach der Öffnung ist das Angebot auf die Ausleihe und die Rückgabe von Medien beschränkt. Neuanmeldungen sind möglich. Darüber hinaus sind die Kundenanzahl und die Aufenthaltszeit weiterhin begrenzt.