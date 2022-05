Medienhaus am See lädt Kinder ein

Das Programm für die Kinderveranstaltungen im Juni im Medienhaus am See steht. Neben den Vorlesestunden für Kinder und einem Kamisihibai-Erzähltheater gibt es diesen Monat auch eine Märchenstunde mit Marie Luise Kaiser. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Mittwoch, 1. Juni, um 16 Uhr liest für Kinder ab vier Jahren Eva Karnetzky „Die kleine Motte, die träumte anders zu sein“. Am Samstag, 4. Juni, um 11 Uhr folgt Uwe Barkmann mit „Na warte, sagte Schwarte“. Auch diese Lesung ist für Kinder ab vier.

Eine Märchenstunde gibt es am Mittwoch, 8. Juni, um 15 Uhr. Marie Luise Kaiser erzählt von den Abenteuern der schönen Nixe Lulu. Die Märchenstunde ist für Kinder ab fünf und dauert etwa 90 Minuten. Am Samstag, 11. Juni, um 11 Uhr liest Iris Leber für gleichaltrige Kinder „Tafiti und die Reise ans Ende der Welt“. Am Mittwoch, 15. Juni, um 16 Uhr folgt die Lesung mit Dagmar Kugler „Der kleine Drache Kokosnuss“ für Kinder ab fünf. Am Samstag, 18. Juni, um 11 Uhr liest Lisbeth Reiter liest „Der kleine Eisbär – Lars und die verschwundenen Fische“. Diese Lesung ist für für Kinder ab vier.

Kamishibai gibt es am Mittwoch, 22. Juni, um 10.30 Uhr und 16 Uhr. Lisbeth Reiter erzählt das Märchen „Die Prinzessin auf der Erbse“ mit dem Kamishibai. Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren mit Begleitung. Am Samstag, 25. Juni um 11 Uhr kommt Hans-Dieter Beller zu einer Lesung „Mama Muh geht schwimmen“. Kinder ab vier sind eingeladen. Am Mittwoch, 15. Juni, um 16 Uhr liest schließlich Eva Karnetzky aus den Abenteuergeschichten „Der kleinen Spinne Widerlich“ vor. Auch diese Lesung ist für Kinder ab vier Jahren.