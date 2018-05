Medienhaus am See bekommt neuen Boden und schließt

Mehr als zwei Million Besucher hinterlassen ihre Spuren und das Medienhaus am See möchte sich auch nach elf Jahren von seiner schönsten Seite zeigen und die hohe Aufenthaltsqualität erhalten. Dazu muss der Teppichboden im zweiten Stock erneuert werden. Zu diesem Zweck schließt das Medienhaus am See von 11. bis 30. Juni seine Pforten.

Um diese Zeit zu überbrücken, empfiehlt das Team um Sabine Giebeler in der Pressemitteilung, sich rechtzeitig mit Medien einzudecken. Um möglichst viel in dieser Zeit ausleihen zu können, wurde die Begrenzung der Hörbücher, Musik- und Kinder-CDs von zehn auf 20 Titel erhöht. Die Leihfrist ist automatisch bis zur Wiedereröffnung verlängert. Vom ersten bis zum letzten Schließtag fallen keine zusätzlichen Säumnisgebühren an. Unter www.medienhaus-am-see.de sind Vormerkungen und Recherchen möglich. Während der Schließung ist die Rückgabe von Medien über die Rückgabebox täglich von 6 bis 22 Uhr im Foyer möglich. Fernleihbestellungen sind über die Website oder per Mail an fernleihe@medienhaus.de möglich.

Onleihe ist nicht betroffen

Die Onleihe die virtuelle Ausleihe mit über 20 000 Medien ist davon auch nicht betroffen und weiterhin rund um die Uhr von überall möglich. So sind eBooks, ePapers und die anderen digitalen Medien eine gute Alternative. Unter www.onleihe.de/bodensee-oberschwaben kann sich jeder, der einen gültigen Kundenausweis besitzt anmelden, reinklicken, runterladen und lesen. Dazu benötigt man lediglich einen eBookReader, ein Tablet oder ein anderes digitales Endgerät. Im Foyer wird ein kleines Lese-Café eingerichtet. Dort können Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr die aktuellen Tageszeitungen – wer möchte bei einer Tasse Kaffee aus dem Restaurant Felders - gelesen werden.

Ganz neu kann die Internationale Presse über „PressReader“ gelesen werden. Auf der Website des Medienhauses bietet die Internet-Plattform des Munzinger Archivs Zugang zu mehr als 6000 Zeitungen, Magazinen und Zeitschriften aus aller Welt. Nicht alle Medien sind gleich am 1. Öffnungstag zurückzugeben. Wer nicht Schlange stehen will, sollte daher das Rückgabedatum auf seiner Quittung beachten und am besten erst an diesem Tag kommen.

Das Medienhausteam bittet seine Kunden um Verständnis.