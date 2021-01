Medienhaus am See: Abholservice kommt gut an

Seit vergangenen Mittwoch können Kunden des Medienhauses am See dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr telefonisch unter der Nummer 07541/ 20 35 35 01 oder über das Online-Formular auf www.medienhaus-am-see.de bis zu fünf Bücher oder andere Medien bestellen und nach Terminvergabe abholen. Gleich am nächsten Tag konnten die ersten gepackten Tüten zu einer ausgemachten Uhrzeit kontaktlos abgeholt werden. „Die Kundschaft des Medienhauses zeigt sich erfreut über den Service, der unkompliziert und schnell funktioniert“, teilt das Medienhaus mit. Man sucht sich zu Hause aus dem Online-Katalog des Medienhauses die gewünschten Medien aus und füllt das Online-Formular aus oder nennt am Telefon die Titel von maximal fünf Medien. Die Mitarbeitenden suchen sie heraus und verbuchen die Medien gleich auf das Konto des Kunden. Zum Abholtermin wird die Tragetasche mit den gewünschten Medien am Seiteneingang des Medienhauses kontaktlos übergeben. Formular und weitere Infos dazu unter www.medienhaus-am-see.de. Auf unserem Bild hält Medienhaus-Maskottchen Frieda die Bücher für die Kundschaft wohlsortiert bereit. Foto: Medienhaus am See