Medaille für die Rettung eines Kleinods

Mit der Martunsmedaille ist Helmut Schmid für die Renovierung der Kapelle St. Georg ausgezeichnet worden, teilt die Kirchengemeinde St. Columban mit. Er erhielt die Medaille am Samstag beim Tag der offenen Tür der Georgskapelle. Die sonst geschlossene Kapelle wurde für die breite Öffentlichkeit geöffnet und konnte besichtigt werden.

Gehe man durch Friedrichshafens Osten, könne man das Wirken von Helmut Schmid an mehreren Stellen tatsächlich sehen und anfassen, heißt es weiter in dem Bericht. Egal ob es um den Gedenkstein an der Zufahrt zum Stadtteil St. Georgen gehe oder um das Herz-Jesu-Kreuz an der Rotach oder um die nun aufwändig renovierte Georgskapelle an der Ravensburger Straße, Helmut Schmid war hier die treibende Kraft, betont die Kirchengemeinde.

Wie die gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats St. Columban, Gabriela Schmidt, in ihrer Laudatio zur Verleihung der Martinusnadel am Rande eines Gottesdienstes zum Georgstag formulierte, hat Helmut Schmid mit seiner Ausdauer, seiner tiefen Verwurzelung im Glauben und durch die Einbeziehung vieler Engagierter bleibende Werte für seine Gemeinde wie auch für die ganze Stadt geschaffen und sich damit als ein wirklicher Bewahrer gezeigt. Für die Renovierung der Georgskapelle sammelte er Spenden - auch von Oberbürgermeister Andreas Brand - und warb Zuschüsse ein, insbesondere von der Gesamtkirchengemeinde, und gründete eigens einen Verein. Er bündelte die verschiedenen Anstrengungen, um dieses Kleinod vor dem Verfall zu retten.

Die Martinusnadel wird auf Vorschlag einer Kirchengemeinde von der Diözese Rottenburg- Stuttgart für herausragendes ehrenamtliches Engagement an Einzelpersonen verliehen.