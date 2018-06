Meckenbeuren bereitet die Meisterfeier vor

Der Fußball-B-Ligist TSV Meckenbeuren kann am Sonntag den Titel feiern, wen er Türk Wangen besiegt. Ganz endgültig wäre Platz eins zwar noch nicht, wenn Weissenau Bodnegg schlägt. Doch neun Zähler und 23 Treffer beim Torverhältnis sollten für die dann noch ausstehenden drei Spiele als Vorsprung reichen.

Der TSV hat de Sekt jedenfalls schon einmal kaltgestellt. Vergangenen Sonntag nach dem Erfolg gegen Verfolger Ettenkirch feierte der Tabellenführer noch verhalten. Nun sei das Team „heiß“, sagt Trainer Klaus Gimple, „gegen Wangen müsste der letzte, entscheidende Sieg gelingen“.

Vier Teams streiten sich hinter Meckenbeuren noch ernsthaft um den Platz hinter Meckenbeuren. Nur zwei Punkte trennen den Tabellenzweiten Weissenau und den Fünften Ettenkirch. Weissenau trifft am Sonntag auf Tabellennachbar Bodnegg. „Da treffen wir auf einen bockstarken Gegner“, sagt Bodneggs Armin Wiedmann. Seine Hauptsorge ist, dass die junge Bodnegger Mannschaft mit dem Druck zurechtkommt, gewinnen zu müssen. „Wenn wir gewinnen, ist alles wieder offen“, weiß Wiedmann. Das sollte allerdings Motivation genug sein.

Das zweite Verfolgerduell steigt am Sonntag in Oberreitnau, wo der SV Ettenkirch gastiert. Ans Hinspiel hat Ralph Konrad noch gute Erinnerungen: „Das war fußballerisch von beiden richtig gut, das mit Abstand beste Spiel in der Hinrunde“, sagt Oberreitnaus Trainer. 4:3 siegte sein Team damals; nun „wollen wir Ettenkirch auf Abstand bringen und die Punkte in Oberreitnau behalten“. Vier Tore wie im Hinspiel wären allerdings ein hoher Anspruch, denn „in Bürgermoos haben wir ohne gelernten Stürmer gespielt“, berichtet Ralph Konrad. Noch ist nicht klar, ob es gegen Ettenkirch anders sein wird.

Auch beim FV Langenargen lichten sich im Sturm die Reihen. Christopher Wagner hat sich gegen Bodnegg einen Bänderriss zugezogen und fällt aus, über dem Einsatz von Mittelstürmer Tobias Steinhauser steht noch ein großes Fragezeichen. Beide Spieler haben zusammen 21 Tore für Langenargen erzielt, rechnet FVL-Pressemann Günther Bretzel vor. Gökmen Öksüz wird die Stürmerarbeit also alleine leisten müssen. Der Vorletzte aus Weingarten kassiert zwar im Schnitt mehr als vier Gegentore. Trotzdem warnt FVL-Spielertrainer Öksüz vor einem „unberechenbaren Gegner“.

Langenargen kann wie die TSG Zech nur noch auf Patzer der vorderen Teams hoffen, wenn es mit der Relegation noch was werden soll. In Zech sind am Sonntag die Sportfreunde Friedrichshafen zu Gast. Die Sportfreunde sind im Jahr 2012 noch ohne Punkt und gelten daher als klarer Außenseiter. So geht es auch dem Tabellenletzten Bürgermoos, der bei SC/Croatia Friedrichshafen zu Gast ist. Dass sein Team in einer ähnlichen Größenordnung wie zuletzt bei Kosova Weingarten (8:1) nachlegt, hält Karsten Rothe zwar für eher unwahrscheinlich, „aber ein Sieg sollte her. Die Mannschaft ist motiviert“.

Der 23. Spieltag (Sonntag, 15 Uhr): Zech – Sportfreunde FN, Meckenbeuren – Wangen, Oberreitnau – Ettenkirch, SC/Croatia FN – Bürgermoos, Langenargen – Weingarten, Weissenau – Bodnegg. (jgp)