MdB Engelhardt bei sozialen Einrichtungen

Die Bundestagsabgeordnete Heike Engelhardt besuchte aus Anlass des Weltfrauentages soziale Einrichtungen in Friedrichshafen, um sich einen Eindruck über die Arbeit am und mit Menschen zu machen „Wichtige Veränderungen gehen immer von Frauen aus“, meinte Engelhardt bei einem Treffen mit Vertreterinnen des katholischen Frauenbundes. Sie dankte ihnen für ihre klaren Aussagen zur Vielfalt in der katholischen Kirche. Vorsitzende Stephanie Glatthaar meinte: „Mitarbeitende der Kirche müssen gleiche Rechte haben wie alle anderen Arbeitnehmer auch.“

Mit der Misa Arkade sprach die SPD-Politikerin über die Herausforderungen der Sozialen Arbeit. Im Mittelpunkt standen Projekte für Menschen in der Prostitution. Auch andere Einsatzfelder wurden angesprochen:„Streetwork bietet immer ein bedingungsloses Beziehungsangebot. Dabei sind wir parteiisch für unsere Klienten und arbeiten mit den Problemen, die sie haben und nicht mit den Problemen, die sie machen“, so Teamleiter Florian Nägele.

„Die Mitarbeiterinnen sind das Herz und die Seele unserer Arbeit“, betonte Kathrin Stumpf, Kreisgeschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt, beim Treffen mit der SPD-Politikerin. Engelhardt und Stumpf sprachen mit Verantwortlichen des Frauen- und Kinderschutzhauses. Am Abend des Weltfrauentages machte Engelhardt Halt in Ravensburg beim Live-Talk zum Film „Die Unbeugsamen“, zu dem das Frauenbündnis Internationaler Frauentag Ravensburg eingeladen hatte. Dabei stand die aktuelle Situation von Frauen in der Politik im Mittelpunkt.