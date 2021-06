MCB lädt zur Gedenkfeier für an Corona Verstorbene ein

Bei einer Gedenkfeier am Donnerstag, 1. Juli, möchte der Medizin Campus Bodensee (MCB) um die Menschen trauern, die im Klinikum Friedrichshafen oder in der Klinik Tettnang an Corona verstorben sind.

Um 16 Uhr beginnt die öffentlichen Gedenkfeier am kleinen Teich beim Hubschrauberhangar am Klinikum Friedrichshafen. Sie wird von den Krankenhausseelsorgern Ulrike Hermann und Dr. Thomas Borne gestaltet. „Die Idee zu dieser Gedenkfeier entstand in unserer wöchentlichen Corona-Sitzung“, erklärt MCB-Geschäftsführerin Margita Geiger. Trotz oder gerade wegen der sinkenden Inzidenzzahlen, der großen Lockerungsschritte und der steigenden Impfquote waren sich alle einig, dass ein solcher Moment des Innehaltens im Gedenken an die Verstorbenen gemeinsam mit den Ärzten und Pflegekräften, die Tag und Nacht um das Leben ihrer Patienten aufopferungsvoll gekämpft haben.

Willkommen sind bei dieser öffentlichen Anteilnahme alle Menschen, die Angehörige durch die Pandemie verloren haben, und Mitarbeitende. Rund um den Teich gibt es genügend Platz, um Abstand zu halten oder sich hinzusetzen. Die Gedenkfeier findet bei jedem Wetter statt.