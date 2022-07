MCB gedenkt den im vergangenen Jahr Verstorbenen

Im Rahmen eines Gedenkgottesdienstes haben Angehörige und Mitarbeitende des Medizin-Campus Bodensee (MCB) den mehr als 500 Menschen gedacht, die in den Krankenhäusern Tettnang und Friedrichshafen im vergangenen Jahr verstorben sind. In seiner Begrüßung betonte Professor Dr. Roman Huber, Ärztlicher Direktor des Häfler Klinikums, dass die Pandemie sich noch immer auf den Krankenhausalltag auswirkt, wie der MCB schreibt.

„Viele der Menschen, sind im den vergangenen Jahren unter suboptimalen Bedingungen aus unserer Mitte gerissen worden, ohne dass der Abschied so gewesen wäre, wie wir es uns vorstellen“, sagte Huber und erklärte auch, dass mit der Gedenkfeier, musikalisch umrahmt vom Bodensee-Alphorntrio, der MCB einen kleinen Beitrag dazu leisten möchte, den Verlust der Verstorbenen zu verarbeiten.

In der Hektik des Klinikalltags sei es nicht immer einfach, sterbende Menschen zu begleiten. „Auch wenn wir den Tod nicht verhindert haben, so haben wir doch versucht mit einer kleinen Geste, einem Lächeln, einem offenen Ohr den Patienten die letzten Tage zu erleichtern“, so Dr. Mona Schmidt, Fachärztin für Onkologie und Teil des Palliativteams Bodensee, dessen Mitglieder Patienten in der Endphase einer unheilbaren Krankheit versorgt und begleitet. Auch Daniela Lamm ist als Fachpsychologin Teil dieses Teams und kennt das Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Leben und dem nahen Tod. „Die psychologische Begleitung der Palliativpatienten und Angehörigen ist eine wichtige Arbeit. Wir können eine Zeit lang Weggefährten auf Augenhöhe sein, weil wir die Gewissheit haben, dass wir uns alle irgendwann dem Tod stellen müssen“, berichtete sie aus ihrer Erfahrung im stationären und ambulanten Bereich. Aus ihrer Arbeit habe sie gelernt, dass es sich lohnt immer neugierig zu bleiben, die kleinen Geschenke des Lebens zu sehen. „Dort ist das Glück zu finden, bis zum letzten Atemzug“, so die Psychologin.

Wieviel Zeit jedem Einzelnen zum Leben bleibt, das liege nicht in unseren Händen und was wir aus dieser Zeit machen, das sei von Mensch zu Mensch verschieden, sagte Pfarrerin Ulrike Hermann, Seelsorgerin am Klinikum. „Aber wer sich dem Tod stellt, schaut anders auf das Leben. Wir sind in den weiten Horizont Gottes eingespannt und wenn wir uns an dem ausrichten, der uns jenseits der Schwelle erwartet, hilft das schon im Hier und Jetzt.“ Gemeinsam mit ihrem Kollegen, dem katholischen Diakon Thomas Borne, gedachte sie in dem kleinen Park auf dem Klinikgelände der Menschen, deren irdischer Lebensweg hier oder in der Klinik Tettnang zu Ende gegangen ist. Jeder der Verstorbenen hatte seine eigene Geschichte, seinen unverwechselbaren Resonanzraum, einen einzigartigen Klang und der geht nicht verloren. „In der Physik geht man davon aus, dass ein einmal erzeugter Ton, auch wenn man ihn nicht mehr hören kann, für immer im Resonanzraum bleibt“, so Borne. „Ich finde das einen sehr tröstlichen Gedanken“, ergänzte der Seelsorger und ließ, stellvertretend für alle Verstorbenen, sieben Mal einen Gong ertönen, dessen Klang langsam leiser wurde und irgendwann nicht mehr zu hören war – aber nie aufhört zu existieren.