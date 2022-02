MCB begrüßt neuen Chefarzt

Mit einem Empfang in kleiner Runde hat der Medizin Campus Bodensee (MCB) Priv.-Doz. Dr. Ludwig Oberkircher als neuen Zentrumsleiter und Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, orthopädische Chirurgie und Endoprothetik des Medizin Campus Bodensee begrüßt. „Mit Ihnen haben wir am Ende genau den Richtigen gefunden“, begrüßte unter anderem der Ärztliche Direktor des Klinikums, Prof. Dr. Roman Huber, seinen Chefarztkollegen Oberkircher.

„Ich freue mich riesig, hier morgen anzufangen“, so der 41-jährige Unfallchirurg, Wirbelsäulenspezialist und in der Alterstraumatologie versierte Mediziner. Er tritt sogar früher als erwartete die Nachfolge von Chefarzt Prof. Dr. Eugen Winter an, der dem Klinikum Friedrichshafen treu bleibt (wir berichten noch).

Priv.-Doz. Dr. Ludwig Oberkircher kommt vom Universitätsklinikum Gießen und Marburg, wo er Oberarzt im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie am Standort Marburg war, nach Friedrichshafen, wie der MCB mitteilt. Er studierte an der Uni Homburg Human-Medizin und war seit 2009 in Marburg tätig. Schon vor dem Zivildienst im Krankenhaus Zweibrücken stand für Ludwig Oberkircher fest, dass er Medizin studieren wollte. Im Praktischen Jahr in Zürich habe ihn dann „die Chirurgie gepackt“. Und seither nicht mehr losgelassen, so der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. In seiner Habilitation widmete er sich der Wirbelsäulenchirurgie, speziell der kompletten Versorgung von Wirbelsäulenverletzungen – die er „unglaublich gerne operiert“. Vor allem, weil diese Eingriffe „sehr schnell zu einem guten Ergebnis für die Patienten führen“, so Priv-Doz. Dr. Oberkircher. Ebenso versiert und erfahren ist er in der Alterstraumatologie und Unfallchirurgie, die aus seiner Sicht viele Herausforderungen bietet.

„Nicht selten muss man als Unfallchirurg ideenreich improvisieren, um dem Verletzten gut helfen zu können“, so der neue Chefarzt der Unfallchirurgie. und das „geht am allerbesten im Team mit den ärztlichen Kollegen und Pflegekräfte, auch interdisziplinär“. Wie zum Beispiel in der Alterstraumatologie und davon profitieren dann auch die Patienten der geriatrischen Frühreha, die erst vor wenigen Wochen im Klinikum Friedrichshafen in Betrieb ging. Oder aber mit dem Team um Chefarzt Dr. Christian Grasselli im Klinikstandort Tettnang. Im dortigen zertifizierten Endoprothetikzentrum werden neben den unfallchirurgischen Patienten hauptsächlich Patienten mit Problemen an Hüft- und Kniegelenken betreut und versorgt.

Priv.-Doz. Dr. Oberkircher setzt als Unfallchirurg bevorzugt auf minimal-invasive Lösungen setzt, die die Patienten weniger stark belasten – auch darin sei das Team in seiner Klinik gut vorbereitet, schreibt der MCB.