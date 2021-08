MCB begrüßt Nachwuchskräften im OP

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Acht junge Frauen und ein Mann freuen sich am Medizin Campus Bodensee (MCB) über ihren erfolgreichen Berufsabschluss: Sieben Operationstechnische und zwei Anästhesietechnische Assistenten. Bis auf eine Absolventin bleiben alle auch weiterhin im Klinikum Friedrichshafen oder in der Klinik Tettnang tätig.

Beim Abschlussfest in der Mitarbeiter-Cafeteria des Klinikums Friedrichshafen gratulierte Winfried Dotterweich, OP-Manager des MCB, den frisch gebackenen Absolventen zur bestandenen Prüfung und verriet: „Wir haben die Klassenbeste der Anästhesietechnischen und die Zweitbeste der Operationstechnischen Assistentinnen unter uns.“ Auch für die Häuser des MCB sei das gute bis sehr gute Abschneiden des Berufsnachwuchses ein erfreuliches Zeichen. „Es ist super, dass ihr uns mit einer Ausnahme alle auch weiterhin erhalten bleibt“, freute sich Dotterweich. Viele Entwicklungsmöglichkeiten vom Bachelor bis zum Master seien für die jungen Mitarbeiter möglich.

Den Glückwünschen schlossen sich von Seiten des Betriebsrats Jan Hofmann (Klinikum Friedrichshafen) und Boby Johny Plassery (Klinik Tettnang) an. „Wir freuen uns, dass es mit euch wieder Nachwuchskräfte in unseren Häusern gibt und hoffen, dass ihr uns lange erhalten bleibt“, so Hofmann. Plassery appellierte, auch weiterhin offen zu bleiben und sich immer der Verantwortung bewusst zu sein. Bevor sie mit einem Glas Sekt auf ihren Berufsabschluss anstießen, dankten die Absolventen ihren Praxisanleitern mit einem Geschenk für die gute Vorbereitung auf die Prüfung.

Durch die Corona-Pandemie hatten die ehemaligen Auszubildenden besondere Herausforderungen zu meistern. Sie halfen auf der Corona-Station des Klinikums Friedrichshafen aus und ein großer Teil des theoretischen Unterrichts fand online statt.

Die Prüfung zur Anästhesietechnischen Assistentin bestanden Jennifer Höppe und Sophie von Klitzing. Den Berufstitel der Operationstechnischen Assistentin führen ab sofort Lucie Delarue, Anett Farkas, Tabita Richter, Anatolij Schestakow, Helen Stotz, Cherylene Thümler und Mihriban Uslu.