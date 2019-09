MCB: 76 junge Männer und Frauen starten in ihre Ausbildung

Vorausgesetzt, dass alle „Neuen“ des Medizin Campus Bodensee (MCB), die jetzt ihre Ausbildung begonnen haben, diese erfolgreich absolvieren, gibt es dort in drei Jahren 45 frisch examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger beziehungsweise Kinderkrankenpfleger, elf Operationstechnische und vier Anästhesietechnische Assistenten, eine Kauffrau im Gesundheitswesen und 14 Krankenpflegehelfer sowie eine Pharmazeutisch-Kaufmännische Angestellte, wie der MCB in einer Pressemitteilung schreibt. Die duale Ausbildung, die alle Schüler des Klinikums Friedrichshafen, des Krankenhauses 14 Nothelfer Weingarten, der Klinik Tettnang und der Medizinischen Versorgungszentren des MCB durchlaufen, hat vor wenigen Tagen begonnen. Aktuell steht der theoretische Unterricht an der Gesundheitsakademie und anderen Fachschulen im Mittelpunkt. Bald beginnt der praktische Einsatz und auf den freuen sich die jungen Menschen, die sich für einen spannenden Beruf im Gesundheitswesen entschieden haben, besonders. Unser Bild zeigt die 76 jungen Männer und Frauen, die seit wenigen Tagen Azubis in insgesamt sieben verschiedenen Berufen sind. Foto: MCB