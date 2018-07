Maybach Stiftung stärkt Engagement in Friedrichshafen

Die Vision einer Maybach-Ausstellung nimmt immer konkretere Formen an. Aus diesem Grund stärkt die Wilhelm & Karl Maybach Stiftung den Standort Friedrichshafen personell. Als neue Geschäftsführerin der gemeinnützigen Stiftung fungiert seit April Andrea Böttcher. Jetzt wurde das Team um einen Kurator für die weiter wachsende Sammlung sowie eine Mitarbeiterin für den Bereich Projektmanagement und Kommunikation ergänzt, schreibt die Stiftung in einem Pressebericht.

„Mit dem Ausbau unserer Friedrichshafener Dependance untermauern wir unser Ziel, die Maybach-Ausstellung an dem Ort zu realisieren, der mit dem Namen Maybach wie kein zweiter verbunden ist “, erklärt Stiftungsvorstand Ulrich Schmid-Maybach. „Dabei wollen wir nicht zuletzt auch jüngeren Generationen das Erbe meiner Vorfahren näherbringen. Andrea Böttcher bringt für diese Aufgabe nicht nur hervorragende Kompetenzen, sondern darüber hinaus auch viel Leidenschaft mit.“

Von Haus aus Kulturwissenschaftlerin, ist Andrea Böttcher seit 2001 in den Bereichen Kulturmanagement und Bildung tätig. So koordinierte sie den Internationalen Violin-Wettbewerb Hannover für die Stiftung Niedersachen, arbeitete für die Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst und an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. 2010 kam sie an den Bodensee, um das Auswahlverfahren und die Bewerberberatung der Zeppelin-Universität zu leiten. Daneben begleitet die 43-Jährige als zertifizierter Systemischer Coach junge Menschen auf dem Weg in den Beruf, heißt es in dem Pressebericht weiter.

Seit der Gründung des Freundeskreises Maybach-Museum 2015 engagiert sich Andrea Böttcher bereits in dessen Vorstand und war hier für die Öffentlichkeitsarbeit, Interviews mit Zeitzeugen und den Mitaufbau der Vereinsarbeit zuständig. „Ich freue mich darauf, nun in neuer Funktion mit meinem Team, dem Freundeskreis und vielen weiteren Unterstützern nicht nur die genialen Konstruktionen, sondern auch die Werte der Maybach-Ära zu würdigen“, so Böttcher. Zusätzlich zur geplanten Ausstellung befindet sich eine Datenbank im Aufbau, die allen Interessierten zugänglich sein soll.

Das renommierte Stuttgarter Büro „Space4“, das in der Region unter anderem den Großteil des Ravensburger Museumsviertels gestaltet hat, berät die Stiftung bei der Ausgestaltung des Maybach-Bereichs. Dieser soll im Rahmen der vorgesehenen Erweiterung des bestehenden Zeppelin-Museums realisiert werden. Der Austausch mit der Stadt Friedrichshafen und dem Zeppelin- Museum über eine passende und zeitgemäße Konzeptionierung läuft.