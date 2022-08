Maxi Gstettenbauer bringt Comedy in den Bahnhof Fischbach

Maxi Gstettenbauer ist im Bahnhof Fischbach kein Unbekannter. Bereits 2020 war er zu Gast und füllte mit seinem Comedy-Programm den Saal. Am Mittwoch, 31. August, um 20 Uhr ist er nun wieder vor Ort und stellt sein neues Programm vor.

Seit zehn Jahren steht er jetzt auf der Bühne und bediene seine Fans mit purer Stand-Up-Comedy. Gstettenbauer nennt seine neue Show „Next Level“, weil er sich laut Ankündigung des Veranstalters immer wieder die Frage stellt: „Was kommt im nächsten Level? Wie geht es weiter?“ Und so gehe es gerade nicht nur ihm, sondern vielen Menschen seiner Generation. Er wird an diesem Abend versuchen, die Frage auf seine Art zu beantworten.

Der Eintritt kostet 24 Euro zuzüglich Gebühr im Vorverkauf bei eventim und Reservix sowie an allen bekannten VVK-Stellen. Die Schwäbische Zeitung verlost 3x2 Karten für den Comedy-Abend. Wer gewinnen möchte, ruft am Donnerstag, 25. August, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 0137 9886 115 an und nennt das Lösungswort „Maxi“ (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen).

