„Ich habe nichts hinzuerfunden“, sagt Markus Orths im vollen Kiesel. „Dazu war das Leben von Max Ernst viel zu abenteuerlich“. Diese Abenteuer waren auch amouröser Art. „Wenn der Autor jede Affäre berücksichtigt hätte, wäre dieser Roman noch um einige hundert Seiten dicker“, meint denn auch Franz Hoben in seiner Einführung. Aber in seinem Buch „Max. Sechs Frauen, sechs Lieben, ein Jahrhundert“ erzählt Orths das Leben des Dadaisten und Surrealisten entlang seiner wichtigsten Beziehungen. Da ist seine erste Frau Lou, die ihm einen Sohn gebar; und die er verließ, um in Paris mit Gala und Paul Eluard in einer Dreierbeziehung zu leben. Dann die labile Marie-Berthe Aurenche, die ihm ein Leben lang nachtrauerte. Schließlich Leonora Carrington, die ihm im besetzten Frankreich abhanden kam. Nach der der Flucht in die USA dann Peggy Guggenheim. In ihrer sexuell sehr offenherzigen Autobiographie schrieb sie auch über Max Ernst schambefreit. Als er sich von ihr scheiden ließ, schlossen sich für ihn im amerikanischen Kunstbetrieb alle Türen. Leben konnte Ernst von seiner Kunst erst, als er schon 63 Jahre alt war. Auch in Liebesfragen kehrte endlich Stetigkeit ein: seiner letzten Gefährtin, der Künstlerin Dorothea Tanning, hielt er über 30 Jahre lang die Treue, bis zu seinem Tod 1976.

Im Kiesel bleibt Orths an Leonora Carrington hängen: „Wenn ich mit einer der sechs ein Bier trinken wollte, dann mit ihr“, sagt er. Leonora wird Max um 35 Jahre überleben und zuletzt als über 90-Jährige schelmische Zwiegespräche mit ihren dritten Zähnen führen, die neben dem Nachttisch im Wasserglas liegen. Solche Details erfährt man, weil Orths Max Ernsts Frauen die Treue hält. Ihr Leben endet im Buch nicht dort, wo die Beziehung abbricht, sondern er erzählt sie, wenn auch gerafft, weiter. Und so heißt es über Leonora, die Malerin und Allround-Künstlerin: „Sie würde weiter Erzählungen schreiben, einen Roman, Theaterstücke. Sie würde Ideen fangen wie Schmetterlinge.“ Sie würde auch bis ins hohe Alter „ihre Besucher durch den Garten mit den fein angelegten Cannabis-Rabatten führen und sagen: ’Die Angst ist nichts, dem man zu entfliehen hat, im Gegenteil. Wer mit der Angst einverstanden ist, wird verborgene Möglichkeiten entdecken.’“

Verborgene Möglichkeiten: ein Stichwort für die Kunst des Surrealismus, für Max Ernst und auch für Leonora, die immer gegen Konventionen aufbegehrt. In der neureichen englischen Oberklasse wächst sie auf, fliegt von mehreren Klosterschulen und ist elektrisiert, als sie mit 20 Jahren Max Ernst in London kennenlernt. Markus Orths mag keine Episoden erfunden haben, aber er gestaltet verbürgte Begebenheiten auf freie Weise. Das erste Gespräch zwischen Max und Leonora wird so zur surrealistischen Szene, komponiert wie von André Breton: „Spinnen sind Selbstmörder. Spinnen seilen sich ab, nachts, von der Decke, in die Mäuler schnarchender Menschen. Oder in Bierflaschen. Spinnen wollen nicht leben. Maulwürfe dagegen schlagen Räder unter der Erde.“ – „Weil sie blind sind?“ – „Weil sie es können.“ Man merkt schon: Max und Leonora sind füreinander bestimmt.

Surrealistische Schreibtechniken

Markus Orths lässt sich ein auf surrealistische Techniken. Er benutzt etwa das sogenannte „automatische Schreiben“, bei dem die freie Assoziation die Rationalität ersetzt, die das Denken lenkt. Wenn er auf diese Weise Max Ernsts Gemälde beschreibt und deutet, nähert er sich dem Geist an, in dem sie gemalt wurden. Aber das Buch löst sich nicht in Form-Experimenten auf. Packend schildert es die Drangsale, denen Max und Eleonora ausgeliefert sind, nachdem die Deutschen Frankreich eingenommen haben. Sie hält den Druck nicht aus und wird in eine Irrenanstalt eingeliefert, die einem Höllenschlund gleicht. Ausgerechnet Max , der in Deutschland verfemte Künstler, wird der Kollaboration verdächtigt – weil er nachts, von Hunger getrieben, mit der Laterne im Garten Schnecken sucht. Das flackernde Licht wird ihm als geheime Botschaft an die Besatzer ausgelegt. Zum dramatischen Höhepunkt der Lesung wird die Schilderung von Max Ernsts Flucht über Spanien in die USA. Sie gelingt nur, weil der Soldat an der spanischen Grenze von Ernsts mitgeführter Malerei so beeindruckt ist. „Es klingt wie die Wunschfantasie jedes Künstlers: Meine Kunst hat mir das Leben gerettet“, sagt Orths. Aber auch diese gelungene Flucht hat er nicht erfunden. Nur gut erzählt.