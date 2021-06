Maurice Marosi ist dreifacher deutscher Meister

Bei den deutschen Meisterschaften im Inline-Speedskaten in Halle an der Saale hat sich Maurice Marosi vom Speedteam Bodensee drei Goldmedaillen gesichert. 150 Sportler waren in fünf Altersklassen für den Wettkampf auf der 200 Meter langen Freiluftbahn gemeldet. Temperaturen von mehr als 30 Grad machten es den Sportlern laut Mitteilung nicht leicht.

Der 14-jährige Friedrichshafener Maurice Marosi war einer von 16 Startern bei den Kadetten Jungen. Drei deutsche Meistertitel wurden vergeben: 200 Meter Sprint Verfolgung, 800 Meter und 3000 Meter Punkte. Für die 200 und 800 Meter mussten sich die Fahrer in den Vorläufen für das Finale qualifizieren. Mit 19,1 Sekunden absolvierte Marosi den Vorlauf über 200 Meter mit Bestzeit. Im Finale lieferte er sich mit Manuel Eppinger aus Großbettlingen ein enges Rennen. Das Duell der beiden stärksten Sprinter in dieser Altersklasse gewann der Friedrichshafener in 19,34 Sekunden.

Im Vorlauf über 800 Meter wurde er stark gefordert, denn die Konkurrenz schlug ein hartes Tempo an. Dennoch qualifizierte sich der Speedteam-Sportler auch hier für das Finale. Dort zog er 400 Meter vor dem Ziel den Sprint an, dem kein Konkurrent folgen konnte. In 1:21,078 Minuten sicherte sich der Skater vom Bodensee den zweiten Meistertitel. Die 3000 Meter wurden im Punktemodus gefahren – Taktik sowie eine gute Renneinteilung sind hier der Schlüssel. Marosi kontrollierte das Feld von Anfang an. Er war in jeder Punktevergabe mit dabei und hielt sich in der ersten Rennhälfte an Position zwei im Windschatten. Auf den letzten 1000 Metern übernahm er die Initiative und siegte erneut. Als Sieger der Gesamtwertung in seiner Altersklasse durfte er sich das Trikot mit dem schwarz-rot-goldenen Brustring überstreifen.