Wenn vom 1. bis 3. Februar die Narren zum Ringtreffen nach Friedrichshafen strömen, ist auch Radio 7 dabei. Am Freitagabend (1 Februar) wird Radio 7-Musikchef Matze Ihring im Narrendorf an der Uferpromenade für den richtigen Partysound sorgen. Über das komplette Wochenende hinweg steht zusätzlich das Radio 7-Poschtämtle vor Ort, an dem die Gäste kostenlos Grüße vom Ringtreffen verschicken können, wie der Sender mitteilt. Matze Ihring ist kein Unbekannter in Friedrichshafen. Selbst in der Stadt am Bodensee aufgewachsen, hat er natürlich ganz besondere Verbindungen in die Heimat und freut sich entsprechend auf die Radio 7 Partynacht am Freitagabend im Narrendorf. „Es ist immer etwas Besonderes, in Friedrichshafen aufzulegen“, so Ihring „wir werden die Plattenteller schon zum Glühen bringen.“ Etwas Besonderes ist auch die eigens für das Ringtreffen aufgelegte Postkarte „Arg schee in Friedrichshafen“, die es neben vielen weiteren Motiven am Radio 7 Poschtämtle gibt. In Zusammenarbeit mit dem privaten Briefdienstleister Südmail können die Besucher und Hästräger des Ringtreffens so viele Postkarten kostenlos verschicken, wie sie möchten.