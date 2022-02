Matthias Kneip liest aus „Polen in Augenblicken“

Das Landratsamt Bodenseekreis und Schriftsteller, Publizist und Autor Matthias Kneip laden am Donnerstag, 24. Februar, um 19 Uhr zu einer virtuellen Lese-Reise durch Polen ein. Das Buch „Polen in Augenblicken“ ist eine poetische Hommage an das Land zwischen Oder und Bug, in dem die Geschichte, Menschen und Landschaften in 52 Abschnitten erlebbar gemacht werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Darin spüre Kneip ebenso einfühlsam wie hintergründig unterschiedliche Facetten auf und verbinde die alltägliche Wirklichkeit und den poetischen Charme Polens auf ungewöhnliche Weise miteinander. Dabei bewege er sich abseits von Daten und Fakten und reflektier seine Eindrücke der Orte, Begebenheiten und Momentaufnahmen in Bildern sowie kurzen, kunstvollen Texten. Die Anmeldung zur kostenfreien Online-Lesung ist bis Mittwoch, 23. Februar, unter katharina.zlotos@bodenseekreis.de möglich. Ein Link zur Teilnahme wird im Anschluss verschickt.

Matthias Kneip, 1969 in Regensburg geboren, studierte Germanistik, Ostslawistik und Politologie an der Universität Regensburg. Seit 2000 ist Kneip als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Polen-Institut in Darmstadt tätig. Darüber hinaus arbeitet er als Schriftsteller, Publizist und Polenreferent. Er gehört außerdem zu den bekanntesten literarischen Brückenbauern zwischen Deutschen und Polen seiner Generation. Seine Bücher sowie humorvollen und informativen Veranstaltungen über Polen erfreuen sich großer Beliebtheit. Für sein Schaffen erhielt Kneip zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem 2011 den Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen und 2012 das Verdienstkreuz der Republik Polen.