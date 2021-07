Matthias Eckmann rückt für Gabriele Pferd in den Friedrichshafener Gemeinderat nach

SPD / Die Linke in neuer Besetzung / Matthias Eckmann rückt für Gabriele Pferd in den Gemeinderat nach

Friedrichshafen (sz) - Nach sieben Jahren hat sich Gabriele Pferd aus dem Häfler Gemeinderat und der Fraktion SPD/Die Linke verabschiedet. Als gelernte Erzieherin und langjährige Vorsitzende der TSG Ailingen lagen ihr besonders die sozialenThemen am Herzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinderatsfraktion. Im Kultur- und Sozialausschuss habe sie viele wertvolle Impulse geben können. Die 69-Jährige will sich nun noch mehr um benachteiligte Kinder und deren Familien kümmern. Ihren Platz in der Fraktion und im Ausschuss übernimmt Matthias Eckmann. Der gebürtige Häfler studiert an der Zeppelin Universität Politik, Verwaltung und internationale Beziehungen. Mit seinen 23 Jahren könne er bereits eine beachtliche politische Erfahrung vorweisen. Nach dem Jugendparlament wurde er Mitglied bei den Jusos und in der SPD. Heute ist er zusammen mit Jasmina Brancazio Ortsvereinsvorsitzender der SPD Friedrichshafen und außerdem im Kreisvorstand der SPD.