Irische Musik ist schon lange fester Bestandteil bei der Matinee am Kulturufer. So haben am Sonntag wieder fünf junge irische Musiker bei herrlichem Wetter das Publikum zur Begeisterung gebracht, es zum Mitklatschen und Tanzen animiert.

Ein voll besetzter Uferplatz, auf dem, wer rechtzeitig gekommen war, noch einen Schattenplatz erwischt hatte, fröhliche Menschen – schöner kann man eigentlich einen musikalischen Vormittag auf dem Häfler Kulturufer nicht erleben.

Und dafür sorgten Cúig, fünf junge irische Musiker mit ihrem eigenen irischen Sound. Cúig heißt auf Gälisch „Fünf“ und so der Name auf das Quintett mit Rónán Stewart an der Geige, Cathal Murphy an den Drums, Eoin Murphy am Akkordeon, Ruairí Stewart an der Gitarre und Miceál Mullen am Banjo.

Letzterer forderte schon beim ersten Stück „New Landscapes“, das von ihrer gleichnamigen ersten CD stammt, das Publikum auf, mitzuklatschen. Das ließ sich auch nicht lange bitten und stimmte sofort mit ein. Cúig hat also von Anfang an sein Publikum um den kleinen Finger gewickelt. Aber nicht nur das im abgegrenzten Bereich, sondern viele, die nur über das Kulturufer schlendern wollten, hielten an und ließen sich sofort von der Stimmung anstecken.

Dass die fünf Musiker gleich ihr Publikum fanden, lag sicherlich auch daran, dass sie schon seit dem fünften Lebensjahr miteinander spielen und zwischenzeitlich ihren eigenen musikalischen Stil gefunden haben.

Miceal Mullen forderte immer wieder seine Zuhörer auf, mitzumachen, stimmte gemeinsam mit ihnen ein Geburtstagsständchen für Drummer Cathal Murphy an, der an diesem Tag 19 Jahre alt wurde, und überredete doch eine kleine Gruppe, sich vor die Bühne zu wagen und zu der Musik mitzutanzen.

Nach rund eineinhalb Stunden endete ihr Auftritt mit einem Song über eine irische Party – „sehr, sehr laut“, wie Mullen dazu meinte.