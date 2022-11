Matchglück und fehlendes Fortune in der Kreisliga A2

Die beiden Erstplatzierten der Kreisliga A2 haben sich keine Blöße am abgelaufenen Spieltag gegeben. Allerdings tat sich Spitzenreiter VfB Friedrichshafen II beim 2:1-Sieg gegen die TSG Ailingen II ungewohnt schwer. Erst in der 87. Minute fiel der Siegtreffer. Um den Sieg zittern musste dagegen die SG Argental beim 6:0-Kantersieg über SV Tannau nicht. Vom ersten Saisonsieg hofft weiter der SV Karsee, auch wenn Punkte bei der 2:3-Niederlage gegen Brochenzell realistisch waren.

Der späte Siegtreffer des Spitzenreiters

Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Mann, die einen Ball hinterherjagen und versuchen, diesen im gegnerischen Tor unterzubringen. Natürlich weiß jeder, dass Fußball beileibe nicht so einfach ist, sondern höchst komplex. Vieles mag zwar beeinflussbar sein, aber bei manchen Dingen sind auch einfach nur höhere Mächte am Werk. Auf den simplen Nenner gebracht: Es braucht manchmal das nötige Matchglück. Und dieses hatte der Kreisliga-A-Spitzenreiter VfB Friedrichshafen II am vergangenen Spieltag beim 2:1-Sieg gegen die TSG Ailingen II. „Wir haben es sehr lange spannend gemacht“, sagt Trainer Ingo Martin. „Aber wenn man oben drinsteht, dann hat man auch manchmal das nötige Glück.“ Die Häfler kamen zwar gut in die Partie hinein, doch zeigten sich nicht so kreativ und voller Ideen wie zuletzt. „Ailingen hat dazu gut verteidigt und nutzte dann auch den Raum, der sich durch eine Verletzung von uns ergeben hat, zu ihrer Führung“, analysierte Martin. Die VfB-Elf brauchte lange – bis tief in die zweite Halbzeit – bis sie den Rückstand ausglich. Per Elfmeter traf Eugen Strom (70.). „Wir haben dann nochmals alles nach vorne geworfen“, sagt Martin. Mit Fortune: Der Siegtreffer gelang dann Valentin Marte in der 87. Minute. Oder anders formuliert: Da war wieder das nötige Matchglück.

Matchglück brauchte die SG Argental an diesem Wochenende nicht. Zu überlegen, zu dominant war der Zweitplatzierte beim 6:0-Sieg über den SV Tannau. Matthias Joos traf dreifach (3., 14. 64.). Torjäger Marius Spät netzte auch zweimal ein (15., 86.). Samuel Nuber (69.) erhöhte zum zwischenzeitlichen 5:0. Die Anfangsphase war bereits eine kleine Machtdemonstration. Nach 15 Minuten stand es bereits 3:0 für Argental. An diesem Tag und gegen diesen Gegner hätte Tannau selbst das größte Matchglück nicht großartig weitergeholfen.

Karsees Trainer hadert mit dem Spielverlauf

Das nötige Matchglück. Wer könnte das besser nachvollziehen als Trainer Alexander Gruber vom SV Karsee. Seit 14 Spielen hofft seine Mannschaft nun auf dieses Matchglück, das sich einfach nicht zeigen mag. So steht immer noch kein Sieg auf der Habenseite. Zwar pirschen sich seine Mannen langsam an die ersten drei Punkte heran – am Wochenende beim 2:3 in Brochenzell waren es eine Mischung aus Torwart- und Abwehrfehlern, die den Sieg verhinderten. Wieder kein Matchglück. „Brochenzell hatte keine richtig gut herausgespielten Chancen. Wir haben wieder die Fehler gemacht“, ärgert sich Gruber. Diese individuellen Unzulänglichkeiten ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Saison. Und wenn diese ausbleiben, trifft der Schiedsrichter teilweise nicht nachvollziehbare Entscheidungen. „Beim vorletzten Spiel gegen Argental hatten wir mit dem Schiedsrichter Pech, dazu Pfosten und Latte getroffen“, sagt Gruber. Das 3:6 würde daher in keinster Weise den Spielverlauf widerspiegeln.

So auch das Spiel beim VfL Brochenzell II. Nach zwei unglücklichen Toren durch Dominik Pichner (44., 46.) lag Karsee bereits mit 0:2 hinten. Anschließend traf Felix Kränzle doppelt (52., 53.) glich aus. Doch dann passiert das, was meistens der Fall ist, wenn man tief im Tabellenkeller feststeckt: Das 2:3 durch den Brochenzeller Abdulsamet Yazici war wieder ein Zufallsprodukt. Oder anders formuliert: Fehlendes Matchglück. „Wir haben immer noch keinen Sieg. Das ärgert mich brutal, weil wir ackern und schuften, aber uns nicht belohnen“, sagt Gruber. Selbst die Trainer der Ligakonkurrenten, wie beispielsweise Bruno Müller von der SG Argental, würden dies registrieren. „Er sagte zu mir: Man könne es sich nicht vorstellen, dass so wie wir spielen, wir so weit unten drinstehen“, sagt Gruber. Da wären wir wieder beim fehlenden Matchglück. Vielleicht klappt es ja am nächsten Spieltag beim Kellerduell gegen den Vorletzten FC Dostluk Friedrichshafen.