Masters sind in Villingen für den Schwimmverein Friedrichshafen erfolgreich

Der SC Villingen hat bereits zum 41. Mal im heimischen Hallenbad sein Internationales Masters-Meeting über die 50 Meter und 100m Distanzen ausgerichtet. Neben 10 Vereinen aus der Schweiz und Frankreich, sowie 22 Vereinen aus ganz Deutschland nahmen auch zwei Damen und drei Herren des SVF teil. Das Team aus Friedrichshafen holte 16 Medaillen, darunter waren sechs Goldene.

Mit 180 Teilnehmern die über 700 Starts absolvierten, erreichte die Veranstaltung in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung. Das Starterfeld war mit Deutschen- und Europameistern auch absolut hochkarätig besetzt. Erfolgreichste Dame war Freistilspezialistin Anneke Haaser (AKl 30), die bei fünf Starts fünf Podiumsplätze erzielte. Herausragend war ihre Siegerzeit über 100-Meter-Freistil in 1:06,40 Minuten sowie die 29,47 Sekunden über die halbe Distanz. Hier verpasste sie die Goldmedaille nur um einen Wimpernschlag. Yvonne Debrelli (AK 45) belegte über 100-Meter-Lagen den Silberplatz.

DLRG Weltmeister Norbert Haaser (AK 45) siegte über 100-Meter-Brust in 1:18,27 Minuten und wurde über 100-Meter-Schmetterling Zweiter. Drei Bronzemedaillen komplettierten die Hundert prozentige Medaillenausbeute bei seinen fünf Starts. Brustschwimmer Robert Berger (AK 60) musste sich nach den Titeln bei den Landesmeisterschaften vor drei Wochen diesmal mit Silber über 100-Meter-Brust und Bronze über die halbe Distanz begnügen, wobei sein Gegner über die 100 Meter Ralph Schallon aus der Schweiz in diesem Rennen Europarekord schwamm. Stefano Lucarelli (AK 49) schwamm über 50- und 100-Meter-Rücken auf den Bronzerang und gewann zusammen mit dem Ehepaar Haaser und Yvonne Debrelli in der Mixedstaffel über vier Mal 50-Meter-Freistil seine erste Goldmedaille bei einem großen Wettkampf. Auch die viermal 50-Meter-Lagen-Mixedstaffel des SVF war nicht zu schlagen, wobei Robert Berger über die Bruststrecke Locarelli ersetzte. Einmal mehr zeigte sich, dass die Staffeln des SVF wie in den letzten Jahrzehnten immer eine Medaillenbank sind. (rob)