Massenmörder, Tyrannen und viele Begegnungen

Die Ausstellung mit dem Titel „Syria's beauty and the beast“ im Stadtarchiv ist im vollen Gange. Um die Ausstellung über die Gleichzeitigkeit von Schönheit und Schrecken in dem fernen Land zu ergänzen, soll sie von drei Programmpunkten gerahmt werden.

Der erste findet bereits am 28. Februar um 18 Uhr statt. Stadtarchivar Jürgen Oellers lädt zu diesem Abend persönlich ein, nicht als Hausherr, sondern in seiner Rolle als Archivar. „Massenmörder in Syrien – zum Beispiel Alois Brunner“ lautet der Titel seines Vortrags, bei dem er eine eher seltene historische Beziehung zwischen Deutschland und Syrien aufzeigt oder besser gesagt: dem Nazireich und Syrien.

„Als einer der wichtigsten Mitarbeiter Adolf Eichmanns im Reichssicherheitshauptamt war Alois Brunner an der Vernichtung der europäischen Juden maßgeblich beteiligt. Kurz vor seiner Enttarnung setzte er sich in den 1950er-Jahren nach Damaskus ab“, erläutert Oellers. Gelegen kam er der syrischen Regierung als Experte in „Judenfragen“, befand er sich doch durch seine Flucht in unmittelbarer Nachbarschaft zum neu geschaffenen Staat Israel.

Am 2. April um 18.30 Uhr geht es dann nochmals in menschliche Untiefen. Feisal Kerdieh wird aus seiner Zeit in Syrien berichten, die er unter anderem zehn Jahre lang im Gefängnis verbrachte. Sein Verbrechen? Er sei ein Kommunist. „Syrien im Zeitalter der Tyrannen – Vater und Sohn“ lautet die Überschrift für diesen Abend. Heute lebt Feisal Kerdieh als anerkannter Flüchtling mit seiner Familie in Meersburg. Das Podiumsgespräch moderieren werden die Ausstellungsmacherin Lena Reiner und Feisal Kerdiehs Tochter Rana gemeinsam, um auch mehrsprachige Publikumsfragen weitergeben zu können. Das Podiumsgespräch findet mit Hilfe eines Dolmetschers auf Deutsch und auf Arabisch statt.

Damit die Stimmung nicht allzu traurig bleibt, wird Musiker Bashar Kasso mit syrischen Oudklängen den Abend auflockern.

Zu guter Letzt findet am 9. April von 18 bis 19 Uhr ein „syrisches Speeddating“ unterstützt von der Initiative Frühlingserwachen statt. Das flotte Format ist an das „politische Speeddating“ des Vereins angelehnt. In kurzen Gesprächen mit einem teilweise unterhaltsamen und teilweise tiefgründigen Leitfaden können die Besucher des Abends syrische Mitmenschen besser kennenlernen und eigene Vorurteile hinterfragen. Der Eintritt zu allen Programmpunkten ist frei.

Die Ausstellung wurde im Rahmen des Budgets für bürgerschaftliches Engagement der Stadt Friedrichshafen gefördert.

Die Ausstellung „Syria's beauty and the beast“ ist noch bis einschließlich 9. April für Besucher geöffnet und zwar zu folgenden Öffnungszeiten im Stadtarchiv Friedrichshafen, Katharinenstraße 55: Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr, am Freitag von 9 bis 12 Uhr.