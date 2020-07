Martti Juhkami bleibt beim VfB Friedrichshafen

Martti Juhkamis neuer Trainer heißt Cédric Enard. Der Außenangreifer des Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen wechselt allerdings nicht zum Berliner Pokalsieger, wo Enard an der Seitenlinie erfolgreich die Kommandos gibt. Juhkami hat gerade erst seinen Vertrag beim VfB um ein Jahr verlängert. Enard ist allerdings nicht nur Coach der Berlin Recycling Volleys, sondern trainiert seit Kurzem auch das estnische Nationalteam. „Er hat uns diese Woche alle zusammengerufen, um uns besser kennenzulernen“, wird Juhkami in einer Mitteilung des VfB zitiert. „Wir wollen uns konzentriert auf die Europameisterschaft vorbereiten, die 2021 in Estland stattfinden wird.“

Sechs Wochen werden Juhkami und Enard zusammen in Estland arbeiten. Immer wieder stehen Freundschaftsspiele auf dem Programm. Während andere Nationalspieler nur zwei oder drei Wochen mit ihren Mannschaftskollegen trainieren, verdoppelte Enard das Pensum für Juhkami und die Esten. „Für mich ist die Pause also ein wenig kürzer als für die meisten anderen VfB-Spieler“, meint Juhkami, der sich bislang mit dem Trainingsplan von Friedrichshafens Cheftrainer Michael Warm fit gehalten hat. „Wir werden trotzdem eine lange Vorbereitung in Friedrichshafen haben und können als Team zu einer schlagkräftigen Truppe zusammenwachsen.“

Denn genau das ist das Ziel des Angreifers, den Trainer Warm als „ruhig, besonnen und extrem ehrgeizig“ beschreibt. „Wir und vor allem ich konnten unsere Arbeit in der abgebrochenen Saison nicht zu Ende bringen“, beschreibt Juhkami den Grund, warum er unbedingt noch ein weiteres Jahr beim Rekordmeister dranhängen wollte. „Durch meine Verletzung konnte ich nicht das zeigen, was ich wirklich drauf habe“. Erst Anfang März war das 1,95 Meter große Kraftpaket eigentlich wieder bereit, 100 Prozent geben zu können.

Auch Michael Warm erwartet sich viel vom 32-Jährigen, dessen Vater lange Zeit Bürgermeister seiner Heimatstadt Rakvere war. „Martti ist ein sehr kompletter Spieler mit einem guten Aufschlag, einer guten Annahme und einem starken Block“, sagt Warm. „Wenn er gesund durch die Saison geht – und das hoffen wir natürlich alle – wird er auch die Leistung abrufen können, die wir uns von ihm versprechen.“

Mitte August wird Martti Juhkami in den Trainingsbetrieb am Bodensee einsteigen. Dann heißt sein Trainer wieder Michael Warm. Cédric Enard begegnet er dann nur noch auf der anderen Seite des Netzes. „Bis dahin halte ich einmal Augen und Ohren offen“, sagt der estnische Nationalspieler und lacht. „Vielleicht kann ich Cédric ja ein paar Coaching-Tricks entlocken, die uns im Titelkampf mit den Berlinern helfen.“