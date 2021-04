Martin Rebmann tritt Uli Föhrs Nachfolge an

Der erfahrene Diakon und Seelsorger Martin Rebmann aus Böblingen tritt die Nachfolge von Ulrich Föhr im katholischen Stadtdiakonat in Friedrichshafen an. Bernd Herbinger, Dekan und Vorsitzender der Gesamtkirchengemeinde, teilte am Donnerstag mit: „Wir haben die Nadel im Heuhaufen gefunden und das in kürzester Zeit!“

Rebmann bringe viel Erfahrung aus seinen bisherigen Arbeitsgebieten mit. Der verheiratete, vierfache Vater hat Theologie und Sozialpädagogik studiert. Er hat als Diakon neben seiner pastoralen Arbeit viel für Menschen am Rande der Gesellschaft gearbeitet.

Die Stichwortliste der Nöte, mit denen er bisher konfrontiert war, ist ausführlich; die der Menschen, die er hilfreich begleiten konnte, ist länger. Rebmann wird die Arbeit im Stadtdiakonat nach einer kurzen Einarbeitung Anfang Juli aufnehmen. Er wird in den Innenstadtgemeinden auch weitere pastorale Dienste übernehmen.