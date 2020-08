Martin Hahn: Diese Trasse der B31-neu wird es nicht geben

Krisen stellen für Martin Hahn, Mitglied der Grünen im Landtag Baden-Württemberg, die derzeit bestimmenden Themen dar. Über den Wandel von der Klimakrise in die Corona-Krise und die Zeit vor Wirtschafts- und Haushaltskrise hat sich SZ-Redakteur Ralf Schäfer mit Martin Hahn unterhalten.

Zunächst Glückwunsch zur erfolgreichen Nominierung für die Wahl am 14. März kommenden Jahres. So ganz reibungslos ging das ja vor allem in Friedrichshafen aber nicht, oder?

Vielen Dank, ich bin froh, dass ich für die Grünen wieder ins Rennen gehen darf, dass ich wieder kandidieren darf, eine Aufgabe, um die ich auch gerungen habe. Ich hatte einen deutlichen Vorsprung im ersten Wahlgang gegen zwei gute Bewerberinnen. Ich habe auch kein Problem damit, dass andere Leute antreten. Aus Friedrichshafen kamen ein paar laute Äußerungen die mir nicht gelegen kamen, aber es war vielleicht auch ein Fehler, innerparteiliche Auseinandersetzungen über die sozialen Medien auszutragen.

Vielleicht ist das einfach eine Frage politischer Erfahrungen oder des Umgangs. Ich habe nicht den Eindruck, dass das der Ortsverband Friedrichshafen war, das sieht man auch an den Stimmen, die ich aus Friedrichshafen bekommen habe.

Es geht weiter, vor allem in Sachen Verkehr. Die B 31-neu ist zum Teil freigegeben, sind damit die Verkehrsprobleme vom Tisch? Was macht der Ausbau zwischen Immenstaad und Meersburg?

Ich bin heute Morgen mit der Eisenbahn drüber gefahren und man sieht schon, dass das ein Riesending ist. Das ist ein autobahnähnlicher Ausbau und wir müssen die Vierspurigkeit des weiteren Ausbaus einfach weiterhin infrage stellen. Allen ist klar, dass wir eine fähige Achse brauchen, die aber nicht als internationale Transitroute dienen darf. Man sieht an der Straße in Friedrichshafen, was wir im mittleren Abschnitt zwischen Immenstaad und Meersburg nicht brauchen. Da reichen drei Spuren.

Wer ist schneller?

Außerdem bin ich froh, dass parallel dazu die Entwicklung der Bodenseegürtelbahn zwar nicht schnell genug, aber mit großen Schritten vorangeht. Die Südbahn ist weitgehend fertiggestellt, und die Entscheidung 2011, die Finanzierungszusage zu machen, war der richtige Schritt. Bei der B 31-neu zwischen Immenstaad und Meersburg ist die Trasse eine wichtige Frage. Da wird sehenden Auges eine Straßenplanung in den Wald gelegt. Das ist eine politische Planung, man will Hagnau und Stetten ruhigstellen. Diese Planung aber ist so nicht haltbar. Im Westen ist es die Lipbachsenke, die Probleme machen wird. Wir brauchen eine kleine, also dreispurige Straße, die den Verkehr aufnehmen kann. die B 31-neu wird auf dieser Trasse niemals gebaut werden.

Schauen wir mal auf die Verkehrsentwicklungen generell. Fahrradfahren ist modern geworden, liegt das an Corona oder an den Angeboten im E-Bike-Bereich? Als es um die Erweiterung des Landratsamtes ging, haben Sie gefragt, ob man dazu überhaupt so viele Parkplätze und Büros braucht. Die Begründung war, Verkehr würde sich ändern und Arbeitsformen mit Homeoffice etc. ebenso. Diese Entwicklung ist heute spürbar.

Das stimmt, alle Fahrradläden sind ausgelastet, die Menschen fahren Fahrrad, das ist ein wunderbarer Trend, der sich fortsetzt. Die Kombination der Verkehre ist wichtig. Da hat uns Corona in der Entwicklung einen großen Schub gegeben. Wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass sich die Arbeitsstrukturen so verändern, dann hätte ich ihn ausgelacht. Aber es ist jetzt so. Es funktioniert besser und produktiver.

Wir befinden uns mitten in einer Veränderungsphase, die noch heftig wird. Wenn wir heute die Straße zwischen Immenstaad und Meersburg planen, dann wissen wir doch gar nicht, wo die Entwicklung hingeht. Da ist es wichtig, der Zukunft ein bisschen mehr Platz einzuräumen. Denken wir die Zukunft oder kommt sie auf uns zu?

Apropos Zukunft und Veränderungen. Corona kam aus dem Nichts und hat viel verändert. Auch bei Ihnen?

Das war wie eine Vollbremsung. Wir hatten viele Veranstaltungen unterwegs, haben dem Teufel ein Ohr abgefahren, all das ist weg. Dann ging es weiter, aber anders. Letztlich merken viele, dass es produktiver geht. Auch wenn es anstrengender ist, über Video statt face to face zu kommunizieren. Wir haben Corona bislang auch im internationalen Vergleich sauber gehandhabt. Was wir aber noch nicht haben, ist eine gesellschaftspolitische Debatte darüber. Nicht darüber wie gepflegt wird, sondern wie die zu Pflegenden leben und sterben müssen. Da herrscht große seelische Not und niemand redet darüber, ob das was technisch und rechtlich alles gut gemacht ist, auch der richtige Weg ist.

Ist die fehlende Debatte über die gesellschaftlichen und sozialen Folgen von Corona vielleicht auch ein Grund für die vielen Proteste gegen Corona-Maßnahmen?

Zum Teil sicher. Es gibt Ängste, die sich unterschiedlich entwickeln. Bei den Überlinger Protesten ging es nicht um politische Hintergründe. Da ging es um die Formulierung von Angst. Es gibt eben Menschen, die eigentlich nicht Corona verleugnen, aber die Angst vor der Entwicklung haben. Die phasenweise das Gefühl hatten, die Macht des Staates werde zu hoch. Ein Grundlevel an Angst und Vorsicht war da, als aber der Zeppelin zur Überwachung losgeschickt wurde, da war auch für mich ein Punkt überschritten. Und diese Angst führt oft dazu, dass die Menschen reagieren. Die Verschwörungstheorien sind Erklärungsversuche für die Angst, auch wenn diese Geschichten vollkommen blödsinnig sind.

Was aber, wenn die Corona-Leugner einfach tun, was sie wollen? Oder wenn sich die Menschen nicht an die Verordnungen halten? Dürfen Strände gesperrt werden wie unlängst in Sipplingen?

Das geht gar nicht. Das bedeutet, ich löse mein Problem auf dem Rücken der Gemeinschaft. Das ist das Sipplinger System. Man merkt, wie wichtig der Tourismus hier ist. Wir müssen das auch würdigen. Wenn es eine Infektionslage an Uferbereichen gibt, dann müssen wir von Lindau bis Konstanz sperren, aber nicht so, wie das in Sipplingen lief. Die Leute wandern dann doch ins Nachbardorf. Ich bin da sehr froh, dass das Landratsamt klare Worte gefunden hat.

Wie sehen Sie die Maskenpflicht? Im Möbelhaus wird jemand, der – mit ärztlichem Attest bestätigt – keine Maske tragen kann, herausgeworfen, anderswo werden Verkäuferinnen geschlagen, die Nichtträger auffordern, die Maske aufzusetzen.

Die Auflage, eine Maske zu tragen, ist unangenehm, aber im Verhältnis doch bitte kein Problem. Mir gefällt es nicht, aber es ist nötig. Mir tun die Menschen viel mehr leid, die den ganzen Tag unter der Maske arbeiten müssen. Man muss die Leute immer wieder darauf hinweisen, darf aber kein Dogma draus machen. Wir haben schon hohe Strafgelder, von einer Erhöhung der Strafen, für die, die mal vergessen, die Maske aufzusetzen, halte ich nichts. Ich wünsche mir, dass die Masken bald weg sind, also unnötig werden.

Das ist schon ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Wie sieht die angesichts der Corona-Krise aus?

Die Zukunft ist hochproblematisch. Wir haben mit einer veritablen Klimakrise angefangen, jetzt ist die Corona-Krise und es wird eine harte Wirtschaftskrise kommen, die in der Politik und bei den Kommunen eine heftige Haushaltskrise nach sich ziehen wird. Schon im Privaten ist das spürbar. Wie hat sich das Einkaufsverhalten denn verändert? Die Geschäfte in den Innenstädten merken es, die Paketdienste und der Bestellservice erleben einen Boom, da muss sich im Handel noch einiges ändern, wenn es keine großen Probleme geben soll.

Auch die Gastronomie wird Probleme haben. Da läuft es vielleicht wieder an, aber Umsatzrückgänge sind überall zu sehen. Im kommenden Winter werden 25 Prozent erhebliche Schwierigkeiten bekommen. Dazu kommt der Kulturbereich. Der liegt am Boden. Die Künstler haben vielleicht Open-Air-Auftritte, aber keine Perspektiven. Die Hilfsprogramme sind gut, aber die helfen nur kurzfristig. Mittelfristig tragfähig ist da gar nichts. Die Verunsicherung ist groß, die Kreativität kränkelt. Was uns da an Veränderungen blüht, ist erheblich. Das haben wir bis vor Kurzem noch Lebensqualität genannt.

Das gilt auch für Wirtschaft und Industrie. Erste Bilanzen liegen vor, die Hochrechnungen sehen nicht gut aus, was kommt da auf das Land und auf unsere Region noch alles zu?

Der Tourismus läuft, aber schauen wir zur Automotive-Branche und zum Maschinenbau, der Baden-Württemberg-DNA. Was mir da besonders Sorge macht, sind vor allem die kleinen Unternehmen, die den Großen wie der ZF Friedrichshafen AG und anderen zuliefern. Ich befürchte, wir werden einen Wahlkampf über die Wirtschaftskrise führen. Die Hilfen von Bund und Land an die Kommunen können nicht dauerhaft fließen. Daher wird aus der Wirtschaftskrise eine Haushaltskrise vor Ort. Wir werden diese Krise nicht so einfach abarbeiten können, wie die Finanzkrise 2008/2009.

Wir müssen das Leben ganz oben auf der Welle infrage stellen. Geht das noch so weiter? Wir werden Brüche erleben. Wir haben zum Beispiel nicht die von Ministerpräsident Kretschmann gewünschte Automobilprämie, aber jeder Porsche bringt jetzt 5000 Euro über die Mehrwertsteuer, die im täglichen Leben kaum eine Rolle spielt. Wer gerade baut oder investiert, profitiert davon, aber der Normalbürger merkt wenig. Die nächste Legislatur ist eine, die beweisen muss, dass Grüne auch Krisen bewältigen können. Und es ist unsere Aufgabe, das im Wahlkampf zu zeigen.

Am 14. März findet die kommende Landtagswahl in Baden-Württemberg statt. Verändert Corona den Wahlkampf als solchen auch?

Der klassische Wahlkkampf mit vielen Bildern und Veranstaltungen, wird nach Weihnachten beginnen. Mal schaun, wie der umsetzbar ist. Es gibt aber auch so viele Themen, die man setzen muss, ohne damit gleich Wahlkampf zu machen.

Die Szenarien dieser Krisenentwicklung klingen vielfach bedrohlich. Gibt es nicht auch etwas Positives im Hinblick auf unsere Zukunft?

Ja, es gibt wahnsinnig viel Positives. Bei der Energieerzeugung werden wir mit den regenerativen Energien weiterkommen. Bei der Energieerzeugung stehen wir genauso wie bei der Digitalisierung vor einer neuen Welt. Wir müssen die große Linie denken, entscheidend ist, wie wir unsere Energie erzeugen. Wenn wir diese jetzt kommende Welle der Veränderung in der Energieerzeugung, die Elektrifizierung mit regenerativen Quellen, schaffen, dann werden wir auch die Klimaprobleme bewältigen. Dabei dürfen wir ruhig auch mal alte Zöpfe abschneiden. Die Welt der Energie muss neu gedacht werden.