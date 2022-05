Martin Grubinger eröffnet das 34. Bodenseefestival

Das 34. Bodenseefestival wird in diesem Jahr am Samstag, 7. Mai, eröffnet. Ab 20 Uhr steht der Multiperkussionisten Martin Grubinger auf der Bühne im Graf-Zeppelin-Haus. Begleitet wird er vom Residentie Orkest Den Haag.

Technische Perfektion, Spielfreude und musikalische Vielseitigkeit, das sind die Markenzeichen des Multiperkussionisten Martin Grubinger. Damit und mit seinem großen Repertoire ist es ihm gelungen, bei seinen regelmäßigen Auftritten weltweit das Schlagwerk als Soloinstrument im klassischen Konzertbetrieb hoffähig zu machen, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Zahlreiche Werke hat er uraufgeführt unter anderem auch „Frozen in Time“ von Avner Dorman, das er auch als Artist in Residence im Rahmen des Eröffnungskonzerts des diesjährigen Bodenseefestivals im Graf-Zeppelin-Haus spielt.

Mit ihm spielt das Residentie Orkest Den Haag, das seit 1904 mit seinen Interpretationen begeistert. Seit der Saison 2021/2022 ist Anja Bihlmaier Chefdirigentin des Orchesters. Die deutsche Dirigentin feierte sowohl im Bereich Oper als auch in der nationalen und internationalen sinfonischen Konzertlandschaft große Erfolge, schreiben die Veranstalter weiter. Passend zum Thema „Natur“ des Bodenseefestivals 2022 stehen neben Dormans Konzert für Perkussion und Orchester Gustav Mahlers „Was mir die Blumen auf der Wiese erzählen“ in einem Arrangement von Benjamin Britten sowie Robert Schumanns „Frühlingssinfonie“ auf dem Programm.

Karten kosten zwischen 58 und 28 Euro und sind im Vorverkauf erhältlich unter Telefon 07541/288-444, E-Mail ticket@gzh.de oder www.kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de.