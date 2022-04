Martin Freitag spricht über Alternativen zum Erdgas

„Gashahn zu – was nun?“ fragt das Institut für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer (IWT) in einem Vortrag der Reihe der Maybach-Seminare am Dienstag, 26. April, um 18 Uhr. In der DHBW Ravensburg spricht dann Prof. Martin Freitag unter anderem über die Herausforderungen des Themas jenseits von Politik und Wirtschaft.

Der Krieg in der Ukraine hat es allen ins Bewusstsein gerückt: Die Abhängigkeit von russischem Gas ist für Deutschland und Europa erdrückend. Zurzeit werden Auswege gesucht, die Energieversorgung auf andere Weise abzusichern. Aus der Sicht des Ingenieurs stellt Prof. Martin Freitag verschiedene technische Möglichkeiten (Flüssiggas, Wasserstoff, grüne Energie) hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit vor und vergleicht sie miteinander.