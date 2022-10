Marshall & Alexander sagen im GZH Ade

Die beiden Musiker Marshall & Alexander gehen nach über zwanzig erfolgreichen Jahren in Kürze endgültig getrennte Wege. Doch zuvor haben die Zuschauer nun letztmalig die Gelegenheit, das Gesangsduo noch einmal live im Konzert zu erleben – am Sonntag, 16. Oktober, um 18 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen.

„Wer uns noch einmal gemeinsam und voller Leidenschaft als Duo auf der Bühne erleben, singen und sehen will, der muss sich beeilen, wir gehen im Herbst/ Winter 2022/2023 das letzte Mal gemeinsam auf die Bühne!“ So kommentieren die Beiden ihren Bühnenabschied als Gesangsduo. Mehrere tausend Auftritte und unzählige TV-Shows überall auf der Welt liegen hinter den beiden Künstlern. Gemeinsam haben Marshall & Alexander in ihren Live-Shows und CD-Produktionen ein breites musikalisches Repertoire abgedeckt. Von der Klassik, über den Schlager bis hin zu Pop und sakraler Musik. Tickets sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse ab 17 Uhr erhältlich.