Marsch erinnert an Atomkatastrophe in Fukushima

„Atomenergie ist ein Irrweg“: Am neunten Jahrestags der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima haben am Samstagmittag 25 Aktivisten von Greenpeace, BUND und der Initiative Fridays for Future einen Schweigemarsch durch die Friedrichshafener Altstadt veranstaltet. Mit Mahnglocke, getragen und geschlagen von BUND-Sprecherin Brigitte Wallkam, führte der Weg vom Stadtbahnhof über die Karlstraße zum Antoniuseck.

Dort hielt Greenpeace-Sprecher Michael Wlaka (rechts im Bild) eine erste kurze Ansprache. Über den Buchhornplatz führte der Marsch anschließend in Richtung Adenauerplatz auf die Rathaustreppe, auf der Fridays-for-Future-Sprecher Sander Frank weitere mahnende Worte an die Teilnehmer und an hinzugekommene Gäste richtete.