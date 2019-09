Marleen Sturm eröffnet „Vintage 1989“

Noch gehen hier die Handwerker ein und aus, um für den nötigen Feinschliff zu sorgen. Doch man kann sich gut vorstellen, dass in wenigen Tagen von diesem großzügigen Raum eine heimelige Atmosphäre ausgehen wird, in dem sich eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wein genussvoll trinken lässt. Am Samstag, 14. September, eröffnet Marleen Sturm in der Manzeller Straße 20 in Schnetzenhausen ihr „Vintage 1989 -Vinothek & Café“ und erfüllt sich damit einen lang ersehnten Traum. Als staatlich geprüfte Sommelière bringt sie den nötigen Sachverstand, vor allem aber auch die Leidenschaft mit, um für alle Weinliebhaber die richtige Ansprechpartnerin zu sein.

Nach ihrem Abitur hat die geborene Tuttlingerin im Parkhotel St. Leonhard in Überlingen zunächst eine Ausbildung zur Hotelfachfrau absolviert. Danach zog es sie auf die Meere dieser Welt – als Barkeeperin arbeitete sie an Bord des Luxuskreuzfahrtschiffes MS Europa 2. „Zurück in der Heimat setzte ich 2015 erstmals hauptberuflich meine Füße auf den Boden der Reben“, erzählt sie. „Und so habe ich bis April 2019 auf dem VDP Weingut Markgraf von Baden auf Schloss Salem gearbeitet. Berufsbegleitend hatte ich hier die Möglichkeit mich immer weiter fortzubilden, bis ich 2017 die Ausbildung zur IHK-geprüften Sommelière abschließen konnte.“

Den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen, hat Marleen Sturm Anfang dieses Jahres ins Auge gefasst und konsequent umgesetzt. Auch die Einrichtung von „Vintage 1989“ – die Bezeichnung ist auch ihrem Geburtsjahrgang geschuldet – trägt eindeutig ihre Handschrift. Unterstützt wurde sie dabei von ihrem Mann Sebastian, dem dabei – obwohl er im Hauptberuf IT-Fachmann ist – sein handwerkliches Geschick zugutekommt.

Locker, nicht elitär

„Eine Vinothek zu betreiben, in die sich jeder traut. Weg von elitärem Sommeliergehabe hin zu lockeren und entspannten Weinerlebnissen.“ Mit dieser Einstellung geht Marleen Sturm am kommenden Samstag an den Start und freut sich auf viele Eröffnungsgäste. „Die Leute finden bei mir Weine für jeden Anlass“, sagt sie und betont, dass sie auch großen Wert auf die Zusammenarbeit mit Winzern und Händlern aus der Region legt. Zu ihrem Sortiment gehören Bodenseeweine genauso wie andere edle Tropfen aus Deutschland oder der ganzen Welt.

„Als Sommelière sehe ich mich in der Funktion einer Dolmetscherin zwischen der Weinwelt und den Wein-Interessierten. Dabei will ich niemals belehrend, sondern erklärend, informierend und manchmal auch einfach nur unterhaltend sein“, sagt Marleen Sturm. „Mein Beruf ist meine Passion zu Wein. Und auch meine Passion für Menschen, Genuss und das Leben selbst. Ich bin Sommelière und liebe diesen Beruf.“