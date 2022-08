Markus Steuerwald übernimmt Co-Trainer-Job in der Frauen-Bundesliga

Ein Jahr nach seinem Karriereende als Spieler beim VfB Friedrichshafen hat Libero Markus Steuerwald eine neue Aufgabe gefunden. Zur Saison 2022/23 übernimmt der 33-Jährige das Amt des Co-Trainers beim Frauen-Bundesligisten Dresdner SC. Steuerwald hatte sich vor einiger Zeit dazu entschieden, einen A-Trainer-Lehrgang zu absolvieren, um auch zukünftig dem Volleyball treu zu bleiben und unterschrieb einen Einjahresvertrag in Dresden.

Mit dem Schwarzwälder holt Chefcoach Alexander Waibl einen vierfachen deutschen Meister, fünffachen Pokalsieger und Gewinner der CEV Champions League als Co-Trainer nach Dresden. „Wir hatten einige sehr gute Optionen für diese Trainerposition in unserer Mannschaft. Markus war allerdings stets meine erste Wahl, da ich den Umstand, dass er vom Frauenvolleyball ungefähr so viel Ahnung hat, wie ich vom Männervolleyball spannend und inspirierend fand“, wird Waibl in der Dresdner Vereinsmitteilung zitiert: „Markus wird von den Frauen lernen, ich von den Männern. Darüber hinaus kann Markus seine Erlebnisse und Erfahrungen, die er als Weltklassespieler gemacht hat, an unsere Spielerinnen weitergeben.“

Dresdner Nachwuchsarbeit imponiert Steuerwald

Steuerwald hat sich das schnell vorstellen können. „Dresden ist seit über zehn Jahren eine Top-Adresse im Volleyball und setzt sich für eine tolle Nachwuchsarbeit junger Spielerinnen ein“, sagt Steuerwald. „Es ist mein erstes Jahr als Co-Trainer und ich möchte die Seite des Trainergeschäfts kennenlernen.“