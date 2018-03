Markus Orths durchleuchtet Max Ernsts Liebesleben

Der deutsche Schrifststeller Markus Orths ist am Montag, 26. März, ab 20 Uhr im Kiesel im k42 zu Gast. Orths liest an dem Abend aus seinem Roman Max - Sechs Frauen, sechs Lieben, ein Jahrhundert“.

Orths habe schon in seinen früheren Romanen bewiesen, dass er mit großem sprachlichem Geschick Charaktere und Zeitläufe erzählen und poetisch ausleuchten kann, heißt es in einer Ankündigung. In seinem neuen Roman „Max“ widmet er sich Max Ernst – einem der großen Erneuerer der Bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts. Die Roman-Biografie unterteile dessen Leben in Etappen, die jeweils den Beziehungen zu den sechs wichtigsten Frauen seines Lebens entsprechen. Der Maler flieht vor dem wilhelminischen Vater, später vor dem Nationalsozialismus. Er sucht die eine Frau, die er lieben kann, in Deutschland, im wilden Paris der 1920er-Jahre, im Exil in den USA. In vielen Anekdoten und klug verschränkten Handlungssträngen treffe der Leser in diesem Buch auf seine Freunde, auf berühmte Menschen dieser Zeit: Pablo Picasso, André Breton, Leonora Carrington, Peggy Guggenheim.

Markus Orths erzähle so lebendig und ansteckend, dass man in jeder Zeile die Leidenschaft spürt, mit der dieser Roman geschrieben wurde, verspricht der Veranstalter.