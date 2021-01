Markus Mauthe schreibt über seine Arbeit als Umweltaktivist

Der aus Friedrichshafen stammende Fotograf und Umweltaktivist Markus Mauthe hat ein neues Buch veröffentlicht. Es heißt „Allein kann ich die Welt nicht retten“. Der Verlag Knesebeck bezeichnet es im Pressetext als eine Zeitreise durch das Leben Mauthes, aber auch als eine Reise zu verschiedenen Ökosystemen dieser Erde. Seit mehr als 20 Jahren dokumentiere Mauthe, der seit mehr als 20 Jahren für die Organisation Greenpeace unterwegs ist, globale Veränderungen in der Natur, heißt es. Durch seine Live-Fotoshows versuche er, die Menschen von der Schönheit der Erde zu überzeugen, in der Hoffnung, Menschen zum Erhalt der Artenvielfalt und Natur zu überzeugen. In seinem Buch, einer persönlichen Reportage aus 30 Jahren Umweltschutz, erläutere er die Veränderungen und benenne die aktuellen sozialen und ökologischen Probleme. Aber er biete auch Lösungswege und rege zum Nachdenken an.