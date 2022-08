Markus Leuter ist neuer Rotary-Präsident

Mit einer Ämterübergabe ist der Rotary Club Friedrichshafen-Tettnang in das neue rotarische Jahr gestartet. Michael Hofmann übergab den Stab an den neuen Präsidenten Markus Leuter. Das Amt der Vize-Präsidentin übernimmt Valeska Siegler, berichtet der Rotary Club in einem Schreiben.

Der scheidende Präsident würdigte die vielen rotarischen Projekte und das Engagement der Clubmitglieder im abgelaufenen Jahr, trotz der Pandemie-bedingten Einschränkungen. Hervorzuheben seien unter anderem die Unterstützung für die Schülernachhilfe in der Schillerschule Tettnang oder Schreienesch-Schule Friedrichshafen, die Vergabe des Förderpreises für herausragendes ehrenamtliches Engagement im Sportbereich, sSowie die Unterstützung der Ernst-Hensler-Stiftung für die Ukraine-Hilfe mit einem Betrag von 30 000 Euro.

Past-Präsident Klaus Kuglmeier bedankte sich im Namen der Clubmitglieder für den besonderen persönlichen Einsatz beim scheidenden Präsidenten und seinem Vorstandsteam. Für das aktuelle rotarische Jahr wünscht sich der neue Präsident Markus Leuter viele persönliche Begegnungen und ein aktives Clubleben, hoffentlich ohne weitere Einschränkungen, heißt es im bericht des Rotary Clubs weiter. Die bewährten Projekte sollen fortgeführt und durch neue Aktionen ergänzt werden. Nach längerer Pandemie-bedingter Pause soll auch das traditionelle große Rotary-Fest am 1. Mai beim Hopfenmuseum wieder stattfinden.