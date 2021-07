Marktstand-Aktion der Polizei

Das Polizeipräsidium Ravensburg informiert Bürgerinnen und Bürger in der kommenden Zeit auf diversen Wochenmärkten der Region über wichtige Themen aus der Kriminal- und Verkehrsunfallprävention. Darauf weist das Polizeipräsidium Ravensburg in einer Pressemitteilung hin. Im Rahmen ihrer Sommertour geben geschulte Polizeibeamte des Referats Prävention zum Beispiel Antworten auf Fragen zu Zivilcourage oder informieren darüber, wie man sich vor Kriminalität schützen oder Verkehrsunfälle vermeiden beziehungs deren Folgen lindern kann. Die Präventionsbeamtinnen und -beamten werden am Freitag, 3. September, von 8 bis 13 Uhr in Friedrichshafen präsent sein.