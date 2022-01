Mark Lebedew leiht Ben-Simon Bonin an die Volley Youngstars aus

„Wir werden am Samstag einen neuen Mitspieler haben“, kündigt Adrian Pfleghar, Trainer der Volley Youngstars, an. Damit meint er Ben-Simon Bonin aus dem Profiteam des VfB Friedrichshafen. Der 19-jährige Außenangreifer verstärkt den Bundesstützpunkt in der Zweitliga-Begegnung gegen Dentalservice Gust VC Dresden. Beginn in der Häfler Messehalle B4 ist am Samstag um 20 Uhr (live auf sportdeutschland.tv).

Dass Bonin für die Youngstars spielt, ist nicht zum ersten Mal der Fall. Er wirkte unter anderem auch schon am letzten Spieltag der vergangenen Saison, beim 3:2-Sieg gegen Delitzsch, im Pfleghar-Team mit. Das ist möglich, weil der 19-Jährige offiziell Spieler am Bundesstützpunkt ist und aufgrund seines Kaderstatus ein Doppelspielrecht hat. In dieser Saison wurde das allerdings noch nicht genutzt, da er bisher ausschließlich Teil der Profis war. Beim 3:0 gegen den TSV Haching München fiel er dabei sehr positiv auf und bekam die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler des Spiels.

Mika Ahmann pausiert

Generell kommt Bonin beim deutschen Rekordmeister aber kaum zum Zug, weshalb VfB-Trainer Mark Lebedew nun anbot, ihn den Volley Youngstars für das Dresden-Spiel am Samstag auszuleihen. Pfleghar nahm das Angebot gerne an: „Wir sind dazu da, junge Spieler auszubilden. Da gehört Ben-Simon auch dazu“, sagt der Stützpunkttrainer. „Konkurrenz ist immer positiv, weil sich alle mehr anstrengen müssen.“ Für Mika Ahmann, der nach überstandener Krankheit eine Pause einlegt, rückt Simon Kohn wieder auf seine angestammte Liberoposition.

Wohl wieder spielen wird auch der TSV Mimmenhausen. Nachdem die Partie in Gotha wegen Corona-Fällen im TSV-Team abgesagt werden musste, kommt es am Sonntag um 15 Uhr in Salem nun wahrscheinlich zum Duell gegen Dresden.