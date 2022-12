Mariposa hilft, wo Frauen als Opfer von Gewalt Hilfe benötigen

Mariposa heißt die neue AWO Fachberatungsstelle für geschlechtsspezifische und sexualisierte Gewalt an Frauen in der Scheffelstraße 54 in Friedrichshafen. Serviecezeiten sind Montag bis Freitag von 9.30 bis 12.30 Uhr und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. Individuelle Termine sind auch außerhalb dieser Zeiten und an dezentralen Orten möglich. Telefonisch zu erreichen ist Mariposa unter 07541/21800.