Marionettentheater spielt Klassiker für die kleinen Zuschauer

In Kooperation mit dem Berliner Puppentheater gastiert das Strombolis und Cinderellas-Marionettentheater von Mittwoch bis Sonntag, 26. August bis 6. September, auf der Festivalwiese an der Teuringer Straße. Es werden Klassiker gezeigt, die sich sich für Kinder ab zwei Jahren eignen. Der Spielplan: Mittwoch 26. August, 17 Uhr: Pippi in Taka-Tuka-Land; Donnerstag, 27. August, 17 Uhr: Der kleine Rabe Socke; Freitag, 28. August, 17 Uhr: Pettersson und Findus; Samstag, 29. August, 11 Uhr: Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer; Sonntag, 30. August, 11 und 17 Uhr: Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete; Mittwoch, 2. September, 17 Uhr: Pippi in Taka-Tuka-Land; Donnerstag, 3. September, 17 Uhr: Pettersson und Findus; Freitag, 4. September, 17 Uhr: Maja und die Mondblumen; Samstag, 5. September, ab 11 Uhr: Mascha und der Bär, und ab 17 Uhr: Familie Wutz; Sonntag, 6. September, ab 11 und 15 Uhr: Familie Wutz. Tickets gibt es an der Theaterkasse täglich von 10 bis 12 Uhr und 30 Minuten vor Beginn. Der Eintritt beträgt acht Euro, Foto: Marionettentheater