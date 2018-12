Eine Abordnung des Marinefliegergeschwaders 3 „Graf Zeppelin“ aus Nordholz hat Friedrichshafen besucht, um noch vor Weihnachten eine Spende zu übergeben. Fregattenkapitän Jörg Mattheé und weitere Vertreter des Geschwaders übergaben 2800 Euro an Codekan Gottfried Claß und Dekan Bernd Herbinger für das Hilfsprojekt Häfler helfen. „Es ist für uns wichtig, dass wir den Erlös aus dem Verkauf am Seehasenfest wieder an die Menschen in Friedrichshafen zurückzugeben. Das macht uns viel Freude“, so Fregattenkapitän Jörg Mattheé.

2018 wurde das 50-jährige Bestehen der Patenschaft zwischen Friedrichshafen und dem Geschwader beim Seehasenfest gefeiert. Am Seehasenfest-Montag verfolgten deshalb tausende Besucher die spektakuläre Rettungsvorführung mit einem Hubschrauber der Marineoperationsschule Wilhelmshafen mit dem Marienfliegergeschwader „Graf Zeppelin“ und der DLRG Friedrichshafen auf dem Bodensee. Jedes Jahr spendet das Marinefliegergeschwader „Graf Zeppelin“ den Erlös aus dem Verkauf von norddeutschen Spezialitäten auf dem Seehasenfest an gemeinnützige Einrichtungen in Friedrichshafen.

Oberbürgermeister Andreas Brand bedankte sich bei den Verantwortlichen des Marinefliegergeschwaders. „Es ist mehr als nur eine Spende, es ist eine besondere Art der Verbundenheit zwischen Nordholz und Friedrichshafen“. Codekan Gottfried Claß und Dekan Bernd Herbinger freuten sich sehr über die Spende aus Nordholz. „Das tut unserer Aktion sehr gut“, so Codekan Dr. Claß. „Mit den Spenden können wir unbürokratisch und schnell Häflern, die in Not geraten sind, helfen und große und kleine Leiden lindern“, so Dekan Herbinger. Bevor die Abordnung aus Nordholz wieder an die Küste zurückfährt, besucht sie noch das Adventskonzert in Ettenkirch.