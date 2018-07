Fregattenkapitän Siegfried Friebe kommentiert vom Ufer aus die Vorführungen, die die Kollegen des Marinefliegergeschwaders 5 und der Marineoperationsschule Bremerhaven mit ihrem „Seaking“-Hubschrauber zeigen. die Zuschauer belohnen diese eindrucksvollen Rettungs- und Flugkünste mit viel Beifall.

Eine viermotorige P-3C Orion und eine zweimotorige Do 228 LM des Marinefliegergeschwaders 3 „Graf Zeppelin“ ziehen am Ufer für die Vorführung anlässlich des 50-jährigen Bestehen der Patenschaft der Stadt Friedrichshafen zum Geschwaders ihre Kreise. Währenddessen bereiten sich die Kollegen des Marinefliegergeschwaders 5 in ihrem SAR-hubschrauber auf die Rettungsübung vor. Kapitänleutnant Ralf Höse, Oberleutnant Daniel Höser, Stabsbootsmann Thomas Born und Hauptbootsmann Eric Leuschke zeigen zahlreiche Möglichkeiten, menschen zu retten. Zur Verfügung gestellt haben sich Claas Wilms, Paul Ewald und Inka Peter, Mitglieder der Abordnung des Marinefliegergeschwaders, die wie in jedem Jahr das Seehasenfest besuchen.

Ob es eine solche beeindruckende Rettungsübung hingegen jetzt öfters zu sehen gibt, steht in den Sternen. Die Hubschrauberbesatzung ist von einem Auslandseinsatz angereist und wird dahin auch wieder abfliegen, wenn das Fest zu Ende ist. Wünschenswert wäre es, sagt zumindest Klaus Gommeringer vom Seehasenfestausschuss, der sich um diese Übung im Vorfeld bemüht hat.