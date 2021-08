Marina Nusser erhält Hugo-Eckener-Preis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Freude war groß – aufgrund der sehr niedrigen Infektionslage fand die Abschlussfeier der Fachschule für Betriebswirtschaft wieder in altbewährter Weise in der Eingangshalle der Hugo-Eckener-Schule statt. Nach zwei Jahren Weiterbildung in Vollzeitform bzw. drei Jahren in Teilzeitform haben 37 Fachschüler ihr Ziel erreicht und erhielten aus den Händen der Klassenlehrerinnen ihre Abschlusszeugnisse als „Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in mit Fachhochschulreife“.

Schulleiterin Sabine Harsch gratulierte den Absolventinnen und Absolventen zum Bestehen der Abschlussprüfung: „Wenn wir nach dem Positiven in der Gesamtsituation suchen, dann ist festzustellen, dass Sie – bei allem Stress und allen Belastungen – in dieser krisenhaften Situation außergewöhnliche Erfahrungen gesammelt haben. Mit dem heutigen Tag ernten Sie quasi die Früchte Ihres Durchhaltens. Das darf Sie stolz machen. Wir beglückwünschen Sie alle von Herzen zu dieser besonderen Leistung.“

Auch in diesem Schuljahr erforderten die Umstände ein hohes Maß an Flexibilität: Unterricht und Lernen musste überwiegend Online stattfinden und unter Corona-Bedingungen waren dann die Abschlussprüfungen zu absolvieren.

Herr Weber (Abteilungsleiter der Fachschule für Betriebswirtschaft) veranschaulichte die vielfältigen Kompetenzen, mit denen die neuen Betriebswirte als Nachwuchsführungskräfte für anspruchsvolle Aufgaben gerüstet sind. Er erinnerte an die Anstrengungen der Weiterbildung: Rund 2000 Unterrichtsstunden, elf Stunden schriftliche Prüfungen, mündliche Prüfungen, Präsentation der Betriebswirtarbeit und die vielen Klausuren, die während der gesamten Schulzeit zu schreiben waren.

Neunzehn staatlich geprüfte Betriebswirte haben die Abschlussprüfung mit Auszeichnung abgelegt. Marina Nusser erhielt mit einem Traum-Notenschnitt von 1,0 den Hugo-Eckener-Preis für die beste Jahrgangsleistung.

Die staatlich geprüften Betriebswirte des Jahrgangs 2021 der Fachschule für Betriebswirtschaft der Hugo-Eckener-Schule Vollzeitform: Jakob Blum, Anja Brotzer, Federico Cipollone, Julian Detzel, Patrick Döring, Tamara Drljepan, Doris Feinauer, Dennis Grigorev, Martinn Kostroman, Ina Krause, Manuela Lehmann, Celine Sophie Minner, Marina Nusser, Elena Orlandini, Laura Rixner, Marten Salow, Marco Schmidt, Jana Schwöbel, Lorenz Stasi, Hannah Stengele, Alina Stich, Lena-Selina Wesener, Leonie Wiegele.

Berufsbegleitende Teilzeitform: Shirley Backhaus, Sarah Böhler, Nina Cavkic, Janine Deborah Greiner, Daniel Heßler, Fabian Kaszub, Thomas Kuhl, Janosch Morgenroth, Nicole Schorrer, Marc Selle, Alina Tomac, Marcel Waldvogel.

Die Preisträger des Jahrgangs 2021 der Fachschule für Betriebswirtschaft der Hugo-Eckener-Schule: Anja Brotzer, Julian Detzel, Doris Feinauer, Manuela Lehmann, Celine-Sophie Minner, Marina Nusser, Elena Orlandini, Hannah Stengele, Alina Stich, Leonie Wiegele, Sarah Böhler, Janine Deborah Greiner, Daniel Heßler, Fabian Kaszub, Thomas Kuhl, Janosch Morgenroth, Carolin Schöberl, Alina Tomac, Marcel Waldvogel.

Hugo-Eckener-Preisträgerin als Jahrgangsbeste: Marina Nusser.