Maria Maier lässt auf ihrem Bild „Summer Dream“ die Blumen lächeln

19 Werke haben 17 Künstlerinnen und Künstler für die Ausstellung „Mehr wir“ gespendet, die noch bis 29. Juni im Kapellenflur des Klinikums zu sehen ist. Alle Werke werden am Ende für „Häfler helfen“ versteigert, Gebote sind jetzt schon möglich. Wir stellen alle Bilder in einer kleinen Serie vor.

In der Gemeinschaftsausstellung, die zum ökumenischen Stadtkirchentag entstanden ist, greifen die Künstler das Thema „Mehr wir“ auf. Alle Künstler haben in der Vergangenheit bereits Werke in der Reihe „Klinik-art“ gezeigt. Zur Finissage am Mittwoch, 29. Juni, um 17.30 Uhr werden die Bilder zu Gunsten der Aktion „Häfler helfen“ meistbietend versteigert. Für jedes Bild ist ein Mindestgebot festgelegt. Im Vorfeld sind Gebote per E-Mail an ganzert.susann@medizincampus.de möglich. „Summer Dream“ heißt das Werk von Maria Maier, das eine Größe von 70 mal 50 Zentimeter hat. Das Mindestgebot für das Acrylbild auf Leinwand beträgt 200 Euro. Blumen sind für Maria Maier das Lächeln unserer Erde. Ihre Bilder strahlen pure Lebensfreude aus, sind leidenschaftlich, manchmal verrückt und frei, so wie die Künstlerin selbst. Sie experimentiert mit unterschiedlichen Materialien und ist immer offen, sich von der Kunst und ihren Gefühlen zu neuen Verrücktheiten leiten zu lassen. „Diese Offenheit, die Lebensfreude, die Freiheit und vor allem die Toleranz bilden für mich die Basis für den Gedanken von ,Mehr wir’“, erzählt Maria Maier, die Teil der Tettnanger Künstlergruppe „stARTup“ ist.