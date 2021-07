Maria Heubuch startet Klappstuhlgespräche

Maria Heubuch, Bundestagskandidatin von Bündnis 90/Die Grünen für den Wahlkreis Bodensee, bietet Interessierten an, direkt in ihre Gärten, Hinterhöfe, auf Terrassen oder vor Hofläden zu kommen. Alle, die Heubuch persönlich kennenlernen und sich mit ihr über politische Themen austauschen möchten, können sie ab sofort zu sich einladen, wie die Grünen mitteilen. Das Angebot richtet sich an alle, die persönliche Treffen virtuellen Begegnungen vorziehen, keine Lust auf Großveranstaltungen haben und lieber im Freien zusammenkommen möchten. Einzige Bedingung sind Klappstühle, die sie draußen aufstellen.

Heubuch möchte von den Bürgerinnen und Bürgern laut Pressemitteilung gern persönlich hören, was die Menschen im Wahlkreis bewegt, was sie von der Bundespolitik und einer grünen Bundestagsabgeordneten erwarten. Idealerweise sollten Gastgeber acht bis maximal 20 Gäste zum Treffen mit der Kandidatin einladen. Bei Regen wird das Treffen kurzfristig abgesagt oder verschoben oder kann in einen ausreichend großen, gut belüfteten Raum - etwa eine Scheune, eine Halle, oder ein Vereinsheim - verlegt werden. Interessierte, die über ein bestimmtes Thema sprechen möchten, können dieses vorab nennen.

Wer Interesse hat, Maria Heubuch und Gäste zu einem Klappstuhlgespräch einzuladen, kann sich ab sofort per E-Mail bei maria@maria-heubuch.de melden. Bitte unbedingt auch den Ort und eine Telefonnummer angeben.