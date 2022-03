Margot Furitsch zur Präsidentin des ATC gewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Neben den obligatorischen Themen (Rechenschaftsberichte, Kassenstände etc.) standen bei der Mitgliederversammlung des Tanzsportclubs ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen auch in diesem Jahr wieder turnusmäßige Vorstandswahlen an. Dabei waren die Ämter des Präsidenten und des Kassiers neu zu besetzen. ATC-Präsident Holger Lang hatte schon vor Monaten angekündigt, aus persönlichen Gründen nicht mehr für den Vorsitz zu kandidieren. Und die bisherige Kassiererin hatte ebenfalls darum gebeten, vorfristig von ihrem Amt entbunden zu werden.

Für die anderen zur Wahl stehenden Ämter (Schriftführerin, Festwartin, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit) hatten sich die Amtsinhaberinnen einer erneuten Kandidatur gestellt und wurden erwartungsgemäß auch wiedergewählt.

Die Vereinskasse wird künftig von Kamil Balikavlayan verwaltet, der sich bereits im Vorfeld der Mitgliederversammlung zur Kandidatur bereiterklärt hatte.

Nachdem alle anderen Wahlämter besetzt waren, blieb nur noch die Stelle des neuen Präsidenten vakant. Diese Aufgabe war nicht leicht zu vergeben. Schließlich tragen der Präsident gemeinsam mit dem Vizepräsidenten die rechtliche Verantwortung für den Verein. Nach Erläuterung der Aufgaben des Präsidenten und intensiver Beratung erklärte sich Margot Furitsch schließlich bereit zu kandidieren. Margot Furitsch tanzt seit vielen Jahren regelmäßig in der ATC-Breitensportgruppe. Der nach ihrer einstimmigen Wahl zur Präsidentin des ATC aufgekommene Applaus zeugte nicht nur vom Dank der anwesenden Mitglieder für ihre Entscheidung, sondern auch von einer großen Erleichterung.

Im Namen des ATC-Präsidiums dankte Sportwart Jürgen Kosch dem Ex-Präsidenten für seinen großartigen Einsatz im Interesse des Tanzsportvereins. Als Holger Lang im Jahr 2011 erstmals als Schriftführer in das ATC-Präsidium gewählt wurde, ahnte er noch nicht, wenige Jahre später Vizepräsident und ab 2016 sogar Präsident des ATC zu werden. Mit viel Herzblut, Leidenschaft und persönlichem Engagement hatte er sich dem Ehrenamt verschrieben. Immer wieder stellte er dabei sogar seine eigentliche Passion, das Turniertanzen, zurück. Vereinssachen waren ihm zum persönlichen Anliegen geworden. Holger Lang sicherte seiner Nachfolgerin jede Art von Unterstützung zu.