Marcus Böhme mobilisiert alle Kräfte für den VfB Friedrichshafen

Vier Häfler Legionäre mischen bei der Weltmeisterschaft mit

Während Böhme für die Volleyball-Weltmeisterschaft in Polen und Slowenien (26. August bis 11. September) abwinkte, sind dort vier Häfler Legionäre am Start: Nikola Pekovic, Luciano Vicentin, Ziga Stern und Dejan Vincic. Sehr besonders ist das für Vicentin. Als er vor gut einem Jahr nach Friedrichshafen kam, war das Thema argentinische Nationalmannschaft noch ein Stückchen entfernt. Nachdem der Außenangreifer dann in der Bundesliga ein Volleyball-Feuerwerk abbrannte, hat er es tatsächlich in den WM-Kader geschafft. „Ich habe mich für Friedrichshafen als Club entschieden, um genau diese Aufmerksamkeit in Argentinien zu bekommen“, sagt der 22-Jährige sichtlich stolz. „Ich hatte kaum einen Tag frei seit Ende der Bundesligasaison, aber das ist mir echt egal. Ich lebe jetzt meinen Traum.“ In der Vorrunde spielt Argentinien gegen die Niederlande, Ägypten und Iran. Ähnlich ergeht es Libero Pekovic. Er spricht von einer „großen Ehre“, für Serbien bei der WM zu spielen. Dabei hofft der Europameister von 2019 auf das „bestmögliche Resultat“. Dazu müssen Pekovic & Co. in der Gruppe gegen die Ukraine, Puerto Rico und Tunesien bestehen. Mit Vincic und Stern vertreten zwei Spieler des VfB Friedrichshafen den Gastgeber Slowenien. In der Vorrunde bekommen sie es mit Deutschland zu tun, außerdem treffen sie auf Frankreich und Kamerun.

Die Vorbereitung in Friedrichshafen läuft unterdessen nach Plan. Im Training sind Böhme, Simon Kohn, Michal Superlak, Mateusz Biernat, Tim Peter, Blair Bann und Aleksandar Nedeljkovic. Eine wichtige Rolle kommt Athletiktrainerin Liane Weber zu, die in ihre vierte Saison beim VfB geht und einen positiven Einfluss auf die körperliche Verfassung nehmen will. Dabei versucht sie „so individuell wie möglich“ zu arbeiten. (sz/nib)