Marc Bühler löst Florian Mayer als Präsident ab

„One year to lead”, so lautet die Devise von Round Table. Und getreu diesem Grundsatz gab es während der Ämterübergabe bei Round Table 78 Friedrichshafen einen Wechsel im Vorsitz des Serviceclubs: Marc Bühler ist neuer Präsident, wie der Roundtable mitteilt.

„Rückblickend wurden so viele gute soziale Projekte durch Round Table gestemmt und vielen Menschen, die meist auf Grund von Schicksalsschlägen getroffen wurden, geholfen. Ich bin stolz ein Teil von Round Table zu sein. Meine Motivation Präsident zu werden war, dass ich meiner Verantwortung diesen Menschen gegenüber bewusst bin.“, so der 41-jährige Häfler. Für das Präsidentenjahr plane Bühler neben der weiteren Begleitung bestehender und geplanter Projekte vor allem auch die Bewerbung als Ausrichter des großen deutschlandweiten Round-Table-Jahresmeetings (AGM) im Jahr 2020 abzuschließen. Dieses Großereignis wollen die Häfler Tabler gemeinsam mit den Mitgliedern von Old Table 78 Friedrichshafen bestreiten, die ebenfalls Neuwahlen hatten: Rolf Hofer folgt hier auf Jörg Eberhardt als Präsident für das kommende Jahr.

Für ihn sei es ebenfalls eine Ehre Präsident des Clubs zu sein, denn auch ihn motiviert die Unterstützung und Begleitung der regionalen Serviceprojekte. „Außerdem plane ich ein Jahr mit vielen guten Gesprächen, Aufbau und Vertiefung von Beziehungen und interessanten Referenten“, so Hofer. Für ihn sei es selbstverständlich, die Planungen von den jungen Kollegen zum AGM 2020 wie sein Vorgänger entsprechend mit Rat und Tat zu unterstützen.